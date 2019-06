Il picnogenolo | dove si trova l’antiossidante che protegge il cuore

dilei

(Di domenica 2 giugno 2019) Ricavato dalla corteccia di pino marittimo francese, ma anche dai semi di vitis vinifera, ilè considerato tra i complessi antiossidanti più potenti presenti in natura. Il, che nel 1987 negli Stati Uniti ha ottenuto il primo brevetto come agente antiossidante, in grado di neutralizzare efficacemente l’azione dannosa dei radicali liberi, è costituito da diversi polifenoli, quali i bioflavonoidi, derivati a loro volta da procianidine e acidi fenolici, che ne potenziano ulteriormente le caratteristiche proprietà. È possibile assumerlo sotto forma di integratore alimentare, sempre sotto stretto controllo medico per evitare eventuali intolleranze o allergie, tuttavia le sue molteplici proprietà preservano non solo la pelle dall’invecchiamento precoce, ma l’intero benessere dell’organismo a cominciare dal. Ilaiuta, infatti, a prevenire ...