Danilo | lasciale andare quelle lacrime! L’emozione di Petrucci | lavoro e forza di volontà

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019)trionfa al Mugello: domenica speciale al Gp d’Italia. Le lacrime di commozione del ternano della Ducati Prima vittoria in carriera per: il ternano della Ducati ha trionfato oggi al Mugello, dell’appuntamento più importante della stagione per gli italiani. Costanza e impegno hanno premiato il pilota della Ducati, che ha dato una risposta al team in un periodo nel quale si è tanto parlato del suo futuro con la squadra di Borgo Panigale. Una vittoria guadagnata giro dopo giro, quella di, umile e sempre con i piedi per terra. Il pilota ternano ha sempre dimostrato al team il suo impegno costante, collaborando tanto col suo compagno di squadra, Andrea Dovizioso, dal quale sta imparando tanto giorno dopo giorno. Una vittoria speciale, che regala al pubblico italiano una grande festa, con due italiani sul podio del Mugello. Una ...