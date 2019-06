Canoa slalom | Europei Pau 2019 | Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro in finale nel kayak!

oasport

(Di domenica 2 giugno 2019) Sorride l’Italia dellaaglisenior di Pau: nel kayak maschile vanno insiacheDe, rispettivamente terzo ed ottavo nelle semifinali odierne. Non riescono ad emularli le azzurre della canadese femminile: non rientrano tra le dieci finaliste le nostre Chiara Sabattini ed Elena Borghi. Nella semidel K1 maschile (30 al via, 15 in) andranno a lottare per le medaglie entrambi gli azzurri impegnati:è quarto in 95.34, mentreDeè ottavo con 95.97. Per entrambi gli italiani percorso netto, così come per il polacco Dariusz Popiela, che fa segnare il miglior crono in 93.80. Nella semidel C1 femminile (20 al via, 10 in) vinta dalla ceca Tereza Fiserova in 117.62 (2 penalità), vengono invece eliminate le due azzurre che tanto bene avevano fatto in qualifica: 15ma Chiara Sabattini, ...

