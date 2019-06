Calciomercato Real Madrid | i blancos ci provano | mega scambio con lo United | proposti tre

calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Non lo ha mai mollato e non ha intenzione di farlo. Ilvuole Paul Pogba, è risaputo, e ci sta provando in tutti i modi. Secondo il ‘Times‘ iavrebbero adesso in mente un’altra “tattica” per portare a provare il francese in Spagna. Florentino Perez è pronto a mettere sul tavolo tre nomi: Bale, Keylor Navas e James Rodriguez come pedina diper il centrocampista. Per il quotidiano inglese, in questo modo il clubista intende abbassare la valutazione che i Red Devils danno a Pogba: circa 150 milioni. A Zidane Pogba piace e non ne ha mai fatto mistero, così come è vero che Bale ha un ottimo mercato in Inghilterra e allonon dispiacerebbe averlo nella sua fila. Avalutano il gallese almeno 80 milioni e per arrivare a quanto richiesto dal club di Manchester ecco i nomi del colombiano, di ritorno dal Bayern ...

forumJuventus : (Goal) Calciomercato Juventus, Isco resta nel mirino: il Real può cederlo per 60 milioni ?? - GoalItalia : Il Real Madrid può cedere Isco per fare spazio ad Hazard, la Juventus ci pensa: 'bastano' 60 milioni ?? - DiMarzio : ?#SergioRamos resta al #RealMadrid ??L’annuncio del difensore in conferenza -