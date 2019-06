Bud Spencer ha la sua strada a Fontevivo in provincia di Parma

Via Bud Spencer. Inaugurata la prima strada dedicata all'attore : Via Bud Spencer. O meglio, via Carlo Pedersoli: a Fontevivo, in provincia di Parma, è stata Inaugurata la prima strada intitolata al famoso attore, scomparso il 27 giugno 2016. Lo annuncia il sindaco Tommaso Fiazza e lo riporta La Gazzetta di Parma.Grande festa per la comunità che, nella giornata del 1° giugno, ha voluto così ricordare l’artista, nato a Napoli nel 1929. Ospite d’onore il figlio di Bud, ...

A Livorno la prima statua in Italia dedicata a Bud Spencer : "Indimenticabile" : Bud, all'anagrafe Carlo Pedersoli, è morto tre anni fa, il 27 giugno del 2016. Livorno ha deciso di ricordare il "gigante...

Bud Spencer : una statua dell’attore sarà inaugurata a Livorno : Bud Spencer – Una statua dedicata all’attore di Lo chiamavano Bulldozer e Banana Joe è già presente a Budapest. Adesso anche l’Italia renderà omaggio alla star del cinema con una statua a Livorno in onore dell’artista, morto nel 2016 e famoso per aver fatto coppia con Terence Hill in parecchi film. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoBud Spencer: una statua dell’attore sarà inaugurata a ...

Gli hanno dedicato una via! Spaghetti western e birra per celebrare Bud Spencer : A tre anni dalla sua morte, di lui non resterà solo il ricordo. Bud Spencer ha lasciato a tutti gli italiani celebri film, canzoni e vittorie da nuotatore. Ma adesso, Fontevivo, un comune in provincia di Parma, è pronto a dedicargli anche una via.-- Per la prima volta in Italia dalla morte dell'attore, una cittadina intitolerà una via del paese a Bud Spencer: la cerimonia si terrà il prossimo primo giugno. Musica, eventi e mostre, per ...

A Bud Spencer sarà intitolata una via : è la prima in Italia : Il Comune di Fontevivo, in provincia di Parma, ha organizzato insieme alle associazioni dei fan un'intera giornata di...

Simonetta Martone : "A Samarcanda anni intensi - ma formativi. Ultimo Minuto? Avrebbe dovuto condurlo Bud Spencer" : E’ sparita per sua scelta dalle scene e concede rarissime interviste, ma quando lo fa apre il cassetto dei ricordi trasportandoti in un mondo di aneddoti e retroscena che un articolo non basta. Per questo a Simonetta Martone ne dedicheremo due, per ripercorrere a pieno una carriera televisiva che l’ha vista protagonista davanti e dietro le quinte.Conduttrice, inviata, autrice, produttrice, ma innanzitutto traduttrice. La conoscenza delle ...

Bud Spencer e Giuliano Gemma in Anche gli angeli mangiano fagioli oggi su Rete 4 : Il film del mitico Enzo Barboni (E.B. Clucher) proponeva una coppia diversa ma ugualmente irresistibile.

Lo chiamavano Trinità… : trama - cast e curiosità del film che ha lanciato Bud Spencer e Terence Hill : Un autentico classico torna in tv mercoledì 24 aprile su ReteQuattro a cominciare dalle 21.15: si tratta del capolavoro spaghetti western (in realtà del sottogenere fagioli western, che nasce proprio con questo film) del 1970 Lo chiamavano Trinità…, la prima produzione a cui far risalire ufficialmente il sodalizio tra Terence Hill, sempre in forma e pronto a girare l’ultima stagione di Don Matteo con Stefano De Martino, e il ...