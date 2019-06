X-Factor | ecco chi saranno i nuovi giudici Cosa ne pensate?

X-Factor : Fedez - Lodo e Manuel lasciano. Ecco i giudici della nuova edizione : Sono Malika Ayane, Mara Maionchi, il frontman dei Subsonica, Samuel e il rapper Sfera Ebbasta i componenti della giuria di ‘X Factor’, quasi completamente rivoluzionata per l’edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle. Alessandro Cattelan, per il nono anno consecutivo alla guida del programma, da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show. “Lo so, avevo detto ...

X Factor 2019 - ecco i nomi dei nuovi quattro giudici : Mara Maionchi - Samuel dei Subsonica - Malika e Sfera Ebbasta : Rivoluzione totale (o quasi) dentro la giuria di X Factor, talent di Sky Uno giunto alla tredicesima edizione. Dopo giorni di rumors, ipotesi e smentite ecco che è stata ufficializzata la nuova giuria. Ci sarà Mara Maionchi, anche se aveva mostrato segni di stanchezza e aveva lasciato intendere che avrebbe lasciato il posto. La produttrice dovrà anche fare da collante per tutta la giuria. Arrivano le new entry: Samuel dei Subsonica, il trapper ...

X Factor 13 - ecco i giudici : Malika Ayane - Samuel Romano - Sfera Ebbasta - Mara Maionchi : Dopo gli slittamenti degli ultimi giorni, arrivano i nomi dei giudici di X Factor 13, al via su SkyUno nell'Autunno 2019. A Mara Maionchi si aggiungono Samuel Romano dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta. prosegui la letturaX Factor 13, ecco i giudici: Malika Ayane, Samuel Romano, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi pubblicato su TVBlog.it 01 giugno 2019 12:02.

X Factor 2019 - i nuovi giudici : ecco i nomi certi e quelli (a sorpresa) ancora in forse : Rivoluzione X Factor! Per la tredicesima edizione il talent show, in onda su Sky, ha deciso di rivoluzionare la giuria, con la conferma della sola Mara Maionchi, sempre più volto televisivo e recentemente impegnata anche con Italia’s got talent. Dopo cinque anni ha salutato il programma Fedez, dopo tre in uscita anche Manuel Agnelli e si è conclusa l’esperienza di Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale entrato in corsa per ...

Achille Lauro pronto per XFactor : eccolo con la fidanzata 'storica' : In una recente intervista, gradito ospite di Mara Venier a 'Domenica In', Achille Lauro aveva confessato di essere fidanzato da molto tempo ed ora è stato sorpreso proprio assieme alla sua dolce metà, ...

X Factor 2019 - una giuria tutta al maschile : ecco i nuovi nomi : Due nuovi nomi entrano nella rosa dei papabili nuovi giudici di X Factor . A lanciare la bomba è, ancora una volta, il settimanale Chi secondo cui, dopo Achille Lauro e Joe Bastianich , all'ambito ...

A X Factor arrivano cuochi e trapper. Ecco chi saranno i nuovi giudici : Prima partirà "The Voice of Italy" con l'attesissimo ritorno di Simona Ventura su Rai2, poi scatterà la nuova stagione di "X Factor" condotta sempre da Alessandro Cattelan. Ma chi saranno i giudici ...