Trieste | assolto l’ex direttore del Piccolo Paolo Possamai | rapporto con De Eccher non fu

(Di sabato 1 giugno 2019) L’exde Ildinon estorse 40mila euro alla Rizzani de, sotto forma di sponsorizzazione di una strenna natalizia, promettendo che il giornale non avrebbe scritto nulla su un’inchiesta per supposte collusioni mafiose che riguardava l’impresa di costruzioni friulana. A stabilirlo è stato il giudice Laura Barresi che ha“perché il fatto non sussiste” l’exresponsabile, attualedei quotidiani veneti del Gruppo Gedi (Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso). Si è chiusa così una vicenda giudiziaria per fatti risalenti al 2014, quando gli imprenditori furono oggetto di una interdittiva antimafia. Fu in quella occasione che venne registrata una conversazione tra Claudio De(il cui telefono era sotto controllo) che era a bordo della propria barca e. Oltre a parlare ...

