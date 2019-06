NORD COREA La vendetta di Kim sui funzionari nasconde un patto con Giappone e

NORDcorea - Kim fa fucilare staff per fallimento vertice con Trump. Gli Usa avviano verifiche : Il dittatore Nordcoreano, Kim Jong-un, ha fatto giustiziare l'inviato per la questione nucleare con gli Stati Uniti, Kim Hyok-chol, e altri quattro funzionari del ministero degli Esteri, dopo il fallito summit di Hanoi con il presidente Usa, Donald Trump. I cinque sono stati uccisi a marzo all'aeroporto Mirim di Pyongyang, secondo una fonte anonima citata dal quotidiano sudcoreano, Chosun Ilbo. Erano accusati di spionaggio per gli Usa, e in ...

Trump vola a Tokyo - il premier Abe pronto a mediare con la Corea del NORD : C’è anche la partecipazione come ospite d’onore alle finali di un torneo di sumo, nell’agenda giapponese di Trump, che stasera consegnerà l’enorme «President’s Cup» al vincitore. Oltre naturalmente al banchetto con il nuovo imperatore Naruhito, che il capo della Casa Bianca ha descritto come «un grande evento storico che non accadeva da 200 anni». ...

Il Viminale contro l'Onu : "Pensi al Venezuela |E guardi a Paesi come Turchia e NORDCorea" : All'indomani della presa di posizione delle Nazioni Unite circa i rischi del decreto sicurezza bis in materia di diritti umani violati, Salvini prende atto e rilancia...

In Corea del NORD c’è la peggiore siccità degli ultimi 37 anni : La Corea del Nord ha detto che sta attraversando la peggiore siccità degli ultimi 37 anni e ha invitato i cittadini a “combattere” per prevenire i danni al raccolto. L’agenzia di stampa NordCoreana KCNA ha detto che dall’inizio dell’anno sono caduti

La Corea del NORD ha chiesto che gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata la scorsa settimana : La Corea del Nord ha chiesto che gli Stati Uniti restituiscano la nave cargo sequestrata nell’Oceano Pacifico perché stava trasportando carbone, violando le sanzioni internazionali nei confronti del paese. Il sequestro vero e proprio della nave era avvenuto nell’aprile 2018 in Indonesia,

M5s - la banda di Luigi Di Maio insulta Matteo Salvini : "Uomo disperato - roba da Corea del NORD" : La tensione tra M5s e Lega resta alta, anzi altissima. Dopo lo scontro su Armando Siri, l'ultimo capitolo è il decreto sicurezza-bis annunciato da Matteo Salvini. Un testo composto da dodici articoli con cui, tra le altre cose, il Carroccio mira a depotenziare grillini e Danilo Toninelli in tema di

Corea del NORD - sale la tensione dopo il lancio di missili di Kim : Due provocazioni a distanza di 5 giorni l'una dall'altra e Kim Jong un sembra tornato quello di un tempo. Giovedì 9 maggio la Corea del Nord ha tirato due proiettili che potrebbero...

Usa - risolvere le questioni inerenti alla Corea del NORD attraverso i canali diplomatici : Shanahan ha aggiunto che Washington continuerà la sua politica estera verso la Corea del Nord, sottolineando che gli Stati Uniti non hanno mai cambiato l'atteggiamento sulla difesa. Nella giornata di ...

Corea NORD - Kim testa mezzi lungo raggio : 5.40 Il leader NordCoreano Kim Jong-un ha guidato manovre militari di "vari mezzi per colpire a lungo raggio".Lo annuncia l'agenzia ufficiale Kcna, all'indomani del lancio di due missili a corto raggio rilevati da Seul. Kim ha enfatizzato la necessità di rafforzare le capacità di difesa "per eseguire compiti di combattimento e mantenere la postura di combattimento piena contro qualsiasi emergenza,come richiesto dalle situazioni". Le foto ...

Gli Stati Uniti hanno detto di aver sequestrato una nave cargo NORDcoreana che trasportava carbone : Gli Stati Uniti hanno detto di aver sequestrato una nave cargo nordcoreana che stava trasportando carbone, violando quindi le sanzioni internazionali nei confronti del paese. Il sequestro della nave – che ora è stata presa in custodia dagli americani –