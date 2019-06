Mugello | per Valentino Rossi un sabato da dimenticare

Mugello - pole position per Marquez davanti a Quartararo e Petrucci : Lo spagnolo Marc Marquez all'ultimo secondo conquista la pole position nel Gp d'Italia di MotoGp sul circuito del Mugello con il tempo di 1.45.519. Il campione della Honda ha beffato nel...

MotoGp – Una Q2 dolce-amara al Mugello : la Ducati sorride - sabato disastroso per Valentino Rossi : La Ducati ritrova il sorriso sul finale con Dovizioso e Pirro che staccano il pass per la Q1, sabato pomeriggio amarissimo per Valentino Rossi e la Yamaha Una Q2 di fuoco al Gp d’Italia: tanti i nomi di spicco che si sono sfidati in pista al Mugello per i soli due pass per accedere alla seconda fase delle qualifiche. Insieme a Jorge Lorenzo tanti campioni italiani si sono sfidati in pista, tra questi Iannone, Pirro, Dovizioso e ...

MotoGp – Troppe difficoltà per Lorenzo al Mugello - ma Jorge crede in se stesso : “non ho dimenticato come si guida” : Jorge Lorenzo non perde l’autostima nonostante le difficoltà: le parole del maiorchino della Honda dopo la prima giornata di prove al Mugello Prima giornata in pista complicata per Jorge Lorenzo al Mugello: il maiorchino della Honda continua ad avere difficoltà in sella alla sua nuova moto e sul circuito italiano ha concluso la sua giornata con un amarissimo 20° tempo. Alessandro La Rocca /LaPresse Al termine della prima giornata di ...

MotoGp – Lamborghini al fianco di Pramac al Mugello : livrea nuova per Bagnaia e Miller al Gp d’Italia : Weekend speciale per Pramac al Mugello: Bagnaia e Miller in pista con una nuovissima livrea marchiata Lamborghini E’ iniziato uno dei weekend di gara più attesi della stagione di MotoGp: i piloti sono in pista al Mugello per la prima sessione di prove libere del Gp d’Italia. Un appuntamento speciale per tutti i piloti ed i team italiani: se Valentino Rossi per la gara di casa sfoggerà un nuovo casco speciale, il team Pramac ha ...

Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Al Mugello con ottime sensazioni - non è la pista migliore per me ma…” : Marc Marquez si presenta come il grande favorito della vigilia per la vittoria nel GP Italia 2019, prova del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul tracciato del Mugello. Lo spagnolo, reduce da due successi consecutivi tra Jerez e Le Mans, punta al terzo sigillo consecutivo per allungare ulteriormente in classifica generale ma il centauro della Honda se la dovrà vedere con alcuni avversari di lusso come Andrea Dovizioso che qui si è ...

MotoGp – La magia del Mugello ai miglioramenti Yamaha - Valentino Rossi ammette : “fantastico guidare qui - ma comincia ad essere pericoloso” : Valentino Rossi pronto al weekend di gara del Mugello: le sensazioni del Dottore nella conferenza del Gp d’Italia E’ iniziato il weekend di gara del Mugello: i piloti sono arrivati sul circuito italiano in vista della gara di domenica. Il Gp d’Italia regala ogni anno emozioni incredibili, grazie alla speciale atmosfera che si crea sul circuito, con i tantissimi tifosi che popolano le tribune per supportare i loro idoli, ...

MotoGp – Valentino Rossi ha una motivazione in più per far bene al Gp d’Italia : Francesca Sofia Novello al fianco del Dottore al Mugello [FOTO] : Ci sarà anche Francesca Sofia Novello al Mugello per il weekend di gara del Gp d’Italia di MotoGp: la fidanzata di Valentino Rossi al fianco del Dottore Il circuito del Mugello ha già aperto le porte ai piloti che domenica si sfideranno al Gp d’Italia: Andrea Iannone ha postato diversi video in bicicletta durante la giornata di ieri, mentre i giovani Di Giannantonio e Quartararo si sono divertiti a palleggiare col pallone da ...

MotoGp – Mugello e Misano a confronti : i costi per un weekend a due ruote : Mugello e Misano: i costi per un weekend di MotoGp. I prezzi dei biglietti per Mugello e Misano. I costi extra per il weekend di MotoGp. Come conviene organizzarsi per risparmiare Domani 31 maggio, prenderanno ufficialmente il via le prove libere per il sesto atto della MotoGp. La pista, sarà una delle più difficili e spettacolari: il Mugello. Rossi & co. se la dovranno vedere come al solito con Márquez, per una bagarre che si ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Ducati - il Mugello è quasi l’ultima spiaggia. Serve una vittoria per non far scappare Marquez : Un weekend speciale sarà quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus del Motomondiale sbarca in Italia, per la precisione al Mugello, e lungo le colline toscane sarà grande spettacolo e il pubblico, come sempre, risponderà presente. In MotoGP il tema sarà il solito: “Marc Marquez contro tutti“. L’iberico della Honda viene dai due successi consecutivi di Jerez de la Frontera (Spagna) e di Le Mans (Francia), riprendendosi la ...

MotoGp – La Ducati al Mugello con un asso nella manica per battere Marquez e la Honda : Al Mugello la Ducati pronta a sfoggiare un’importate novità per mettere i bastoni tra le ruote alla Honda e a Marquez E’ tutto pronto per il Gp d’Italia: i piloti della MotoGp si sfideranno domenica sul circuito del Mugello per il sesto appuntamento della stagione 2019. Lo scorso anno la Ducati ha festeggiato con una fantastica doppietta, con Jorge Lorenzo sul gradino più alto del podio, seguito da Dovizioso e Valentino ...

MotoGP - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Molti gli elementi per credere alla vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

MotoGp - sensazioni positive per Lorenzo in vista del Mugello : “spero di avvicinarmi ancora di più ai migliori” : Il pilota spagnolo si prepara a correre al Mugello, circuito su cui ha vinto ben sei volte in top-class Il feeling con la Honda cresce, le sensazioni positive aumentano e Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista per continuare a progredire. Il pilota spagnolo è impaziente di correre al Mugello, circuito su cui ha vinto ben sei volte in top-class, fallendo il podio solo due volte dal 2008. AFP/LaPresse Un appuntamento che ...

MotoGp - Marquez mette le mani avanti : “al Mugello ho sempre faticato - spero che il meteo sia clemente” : Il pilota della Honda ha parlato in vista del Gp del Mugello, ammettendo di non essersi mai trovato a proprio agio su quel circuito Una splendida vittoria ottenuta a Le Mans e il primo posto della classifica piloti saldamente nelle sue mani, Marc Marquez arriva in grande condizione al Gran Premio del Mugello, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse Buone sensazioni per lo spagnolo, nonostante sul circuito italiano non si ...

MotoGp – Due podi consecutivi per la Suzuki e festeggia con una fantastica sorpresa per i fan italiani in vista del Mugello : Suzuki festeggia il secondo podio consecutivo di Rins in MotoGp. Il prossimo 2 giugno si svolgerà il Gran Premio d’Italia del Mugello e Suzuki dà a tutti la possibilità di assistere alla gara a condizioni incredibili dalla Tribuna Poggio Secco: chi compra i biglietti nei concessionari Suzuki entro il 24 maggio avrà compresi nel prezzo due pass speciali Suzuki sta vivendo un momento d’oro in MotoGp. Il Gran Premio di Spagna, corso a Jerez ...