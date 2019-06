MotoGP | GP Italia 2019 | orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv

LIVE MotoGP - Qualifiche GP Italia 2019 in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : Siamo giunti al sabato del Mugello, giornata fondamentale per il fine settimana toscano. Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il Gran Premio d’Italia 2019 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista per le Qualifiche che andranno a comporre la griglia delle attesissime gare di domani. Chi centrerà la pole position? Nella MotoGP, come sempre, il grande favorito sarà Marc ...

MotoGP oggi - GP Italia 2019 : qualifiche Mugello. Orari - tv - streaming - programmazione Sky e TV8 : Sabato 1° giugno sarà il giorno delle qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello godremo di un grande spettacolo e le emozioni non mancheranno di certo. Marc Marquez è il grande favorito. Lo spagnolo, nel corso delle prove libere del primo giorno, ha dimostrato di essere già in feeling con la pista e la Honda. Pertanto c’è da aspettarsi da parte sua una prestazione sugli scudi. A ...

MotoGP Italia 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e Tv8 : Non è la classifica che ci si aspetta al termine delle prove libere (Diretta Sky Sport e TV8) del venerdì, Bagnaia e Quartararo, due esordienti in MotoGP, in testa alla graduatoria dei tempi, Rossi e Dovizioso scuri in volto alla ricerca del bandolo della matassa. Dopo aver ottenuto il 12/o tempo al mattino distaccato di 8 decimi dal solito Marc Marquez (Honda), nel pomeriggio Valentino Rossi (Yamaha) è ulteriormente sceso ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Avevo la febbre ma giornata positiva - concentrati sul passo gara” : Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per come sono andate le sue prove libere del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione e poi si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato un giorno positivo perché abbiamo lavorato bene ma io non ero a posto, stanotte avevo la febbre: il corpo è distrutto ma piano piano spero di stare ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La mia posizione non è la 20esima - provati dei settaggi” : Giornata deludente per Jorge Lorenzo che ha faticato nelle prove libere del GP d’Italia 2019, soltanto ventesimo posto per l’alfiere della Honda che ha poi dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo provando qualche settaggio della moto, alla fine del turno abbiamo trovato un bilanciamento buono ma abbiamo aspettato domani per fare un time attack e avremo due pneumatici a differenza degli altri. La mia reale posizione non è ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Italia 2019 : “La Yamaha non è stabile - moto aggressiva al Mugello” : Le Yamaha hanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadra Maverick Vinales che ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la moto, non è stabile ed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Non ho feeling con la moto - dobbiamo lavorare” : Andrea Dovizioso ha faticato nelle prove libere del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Il centauro della Ducati ha concluso fuori dalla top ten e domani sarà chiamato a dare il massimo nella FP3 per accedere direttamente al Q2, il forlivese ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “A inizio turno, quando si provava il reale passo per la gara, eravamo messi abbastanza bene come tempo ma non ho un gran feeling per ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Sono in difficoltà - non ho passo e velocità” : Valentino Rossi è andato in grandissima difficoltà durante le prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha chiuso con un mesto 18esimo tempo, lontanissimo da tutti gli altri big: il centauro di Tavullia fatica in sella alla sua Yamaha e infatti anche le sue considerazioni sono davvero molto tristi. Il nove volte Campione del Mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Una giornata difficile, mi aspettavo ...

MotoGP - Qualifiche GP Italia 2019 : come vederle in tv e streaming. Orari e programma : Dopo il sorprendente epilogo della giornata odierna con il miglior tempo complessivo nelle prove libere di Francesco Bagnaia (Team Pramac Ducati), la MotoGP si appresta a scaldare seriamente i motori sull’Autodromo del Mugello in vista del sabato di domani dove si deciderà la griglia di partenza del GP d’Italia. Prosegue la sfida tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso, ma i possibili inserimenti ai piani alti sono davvero molti, a ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Italia 2019 : “Buon feeling con la moto - ma i nostri avversari vanno molto forte” : Si è aperto con un buonissimo terzo posto nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere il weekend del Mugello per Danilo Petrucci, staccato di 131 millesimi dalla miglior prestazione assoluta di Bagnaia. Il 28enne nativo di Terni ha evidenziato una buona competitività specialmente sul giro secco alla guida di una Ducati ufficiale ancora non perfetta dal punto di vista del set-up come può testimoniare anche l’11° ...

MotoGP - analisi prove libere GP Italia 2019 : Ducati - Honda e Yamaha chiudono una giornata di difficile lettura : Il venerdì del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP si è rivelato quanto mai imprevedibile e insondabile. Le varie scuderie, chi più chi meno, hanno messo in mostra qualcosa di interessante ma, allo stesso tempo, aspetti preoccupanti. Ad ogni modo, non è ancora chiaro chi potrà primeggiare domani in qualifica e domenica in gara ma il Mugello qualche verdetto lo ha già emesso. Incominciamo dalla Ducati che piazza due piloti nelle prime tre ...

VIDEO Francesco Bagnaia MotoGP - GP Italia 2019 : “Primo per la prima volta - stiamo lavorando bene” : Francesco Bagnaia è l’uomo del giorno visto che ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac ha stupito tutti con una prestazione di lusso e ha poi commentato la sua prova col sorriso sulle labbra: “Questa è la prima volta che faccio primo, stiamo lavorando nel modo giusto. Nelle ultime due gare non sono riuscito a dimostrare quello che stiamo ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video prove libere : super Bagnaia nella Fp2! - Gp d'Italia - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Italia 2019 Mugello: tempi e classifica delle sessioni, oggi venerdì 31 maggio,.

Francesco Bagnaia MotoGP - GP Italia 2019 : “Sono molto contento - stiamo lavorando nella giusta direzione” : Francesco “Pecco” Bagnaia conclude il suo venerdì del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP con un sorriso veramente notevole. Il pilota torinese, infatti, dopo una prima sessione tutt’altro che trascendentale, ha compiuto un passo in avanti enorme nel corso del pomeriggio, tanto da spingersi fino alla migliore prestazione. Una soddisfazione non da poco per il portacolori del team Pramac che, evidentemente, voleva ...