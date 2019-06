Morte Reyes | Monchi da brividi | “Adesso sulla fascia sinistra ci sarete tu e Puerta…”

calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) “Notizia impossibile da credere, impossibile da mandare giù, è veramente dura Dio mio….Riposa in pace José Antonio….il dolore più grande. Oralassù citu e Antonio“. E’ il messaggio commosso del Ds del Siviglia,, via twitter per ladi Josè Antonio, con un riferimento doloroso anche ad Antonio Puerta, altro ex giocatore del Siviglia deceduto nell’agosto 2007 in seguito a un attacco cardiaco in campo., il ricordo commosso di Henry: “Sono devastato” LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articoloda: “Adessocitu e Puerta…” FOTO CalcioWeb.

