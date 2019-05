wired

(Di venerdì 31 maggio 2019) In assenza di provvedimenti, entro il 2030 il tabacco ucciderà almeno 8 milioni di persone l’anno. Mentre nel 2017 è stato responsabile della morte di 3,3 milioni di fumatori e persone esposte al fumo passivo. Di questi, un milione e mezzo ha perso la vita per malattie respiratorie croniche, 1,2 milioni per cancro e 600mila per infezioni respiratorie e tubercolosi. E: circa 60mila bambini di età inferiore ai 5 anni sono deceduti per infezioni respiratorie dovute al fumo passivo. Sono questo alcuni degli allarmanti dati appena diffusi dall’Organizzazione mondale della sanità (Oms), che in occasione delNoDay, mette in evidenza i danni causati dal fumo di sigaretta, lanciando l’appello a tutti i Paesi per aumentare azioni e misure di controllo per proteggere le persone dall’esposizione al tabacco. E anche in Italia i dati non sembrano essere ...

micheleiurillo : World No Tobacco Day: fumano ancora 2 italiani su 10 - sicuremasrl : ?? #31MAGGIO: WORLD NO TOBACCO DAY (GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO) ?? 7MLN di morti per fumo (900K per fumo passiv… - SkyvapeNews : Oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra il World No Tobacco Day (WNTD), una giornata di riflessione gl… -