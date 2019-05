Volley femminile | Nations League 2019 | Italia prima in classifica | due vittorie a

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Italia matura - sono orgoglioso : posizione invidiabile in classifica” : L’Italia chiude alla grande la seconda tappa della Nations League 2019 di Volley femminile sconfiggendo la Serbia per 3-1. Le azzurre si sono imposte al PalaZoppas di Conegliano e hanno così conquistato la quinta vittoria nel torneo compiendo un passo importante verso la Final Six. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Il bilancio della tre giorni è ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-1 - le pagelle delle azzurre. Egonu show - Sorokaite bene di banda : L’Italia ha sconfitto la Serbia per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte contro le Campionesse del Mondo al PalaZoppas di Conegliano e hanno infilato il sesto successo consecutivo nel torneo. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 9. Titanica. Semplicemente di un altro pianeta per forza fisica, potenza, classe, talento: si carica la squadra sulla ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Serbia 3-1 - Egonu trascina le azzurre con 32 punti! Primo posto in classifica : L’Italia torna subito a vincere nella Nations League 2019 di Volley femminile dopo lo stop di ieri contro gli USA, le azzurre hanno sconfitto la Serbia per 3-1 (25-27; 25-17; 27-25; 25-23) e hanno così infilato il quinto successo nel prestigioso torneo internazionale: la nostra Nazionale manda in visibilio i 4000 spettatori che hanno gremito il PalaZoppas di Conegliano e volano in vetta alla classifica generale (al pari di Turchia, USA e ...

LIVE Italia-Serbia 3-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre si prendono la rivincita e conquistano il quinto successo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sesto match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Al PalaZoppas di Conegliano si affrontano le due squadre che si sono giocate il titolo iridato sette mesi fa nell’Arena di Yokohama in Giappone. Allora fu la Serbia ad aggiudicarsi il match e oggi le azzurre provano a riscattarsi in una sfida molto importante per la conquista della final six dopo la sconfitta di ieri ...

LIVE Italia-Serbia 2-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Le azzurre vincono la volata nel terzo set : 27-25

LIVE Italia-Serbia 1-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Un'altra accelerazione delle azzurre nel terzo set : 16-14

LIVE Italia-Serbia 1-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Finale travolgente delle azzurre nel secondo set : 25-17

LIVE Italia-Serbia 0-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Quanti errori delle azzurre - la Serbia non si ferma : 11-13

LIVE Italia-Serbia 0-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. Quanti errori delle azzurre - la Serbia parte bene : 25-27

LIVE Italia-Serbia Volley femminile - Nations League in DIRETTA : va in scena la rivincita della finale mondiale!

Volley femminile Nations League 2019. Italia-Serbia : va in scena la grande rivincita dei Mondiali ma mancano tante big : rivincita sì ma per modo di dire. Italia e Serbia si ritrovano una di fronte all’altra sette mesi dopo la finale di Yokohama che ha incoronato la squadra di Terzic. Stavolta il palcoscenico è quella della Nations League, il Palasport è quello di Conegliano e all’appello mancano tante attrici protagoniste, quasi tutte sul versante serbo, mentre per l’Italia è probabile l’assenza di Egonu, tenuta anche ieri a riposo ...

Italia-Serbia Volley femminile - Nations League : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si chiuderà questa sera la seconda tappa della Nations League 2019 di volley femminile che ha visto la Nazionale italiana impegnata sul campo del Pala Zoppas di Conegliano (TV). Le ragazze allenate da Davide Mazzanti affronteranno la Serbia nella rivincita della finale mondiale persa ad ottobre dalle azzurre con l’obiettivo di riscattare la prima sconfitta nella prestigiosa competizione internazionale subita ad opera degli Stati Uniti. La ...

Volley femminile - Nations League 2019. Chirichella e Sylla : “Una buona Italia - nonostante il ko. Abbiamo bisogno di tempo” : Niente festa al PalaZoppas di Conegliano, l’Italia ha perso al tie-break contro gli USA nell’incontro valido per la Nations League 2019 di Volley femminile. Le azzurre sono volate sul 2-1 ma poi si sono fatte rimontare e sono incappate così nella prima sconfitta stagionale. Un risultato che lascia l’amaro in bocca perché la nostra Nazionale, priva di Paola Egonu out per febbre, poteva davvero fare il colpaccio contro le ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-USA 2-3 - le pagelle delle azzurre. Pietrini e Sylla non bastano - sottotono Bosetti e Malinov : L’Italia è stata sconfitta dagli USA al tie-break nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute arrendere al PalaZoppas di Conegliano e sono così incappate nella prima sconfitta nel torneo dopo quattro vittorie consecutive. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE SOROKAITE: 7. Top scorer con 22 punti (3 aces), quando scalda il braccio non ce n’è per nessuno e ...