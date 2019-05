Vicenza | 31enne tenta di violentare autista di autobus Salvata da intervento di un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Hato dil’di un, ma l’di un pensionato e la pronta denuncia di una bambina di 10 anni, che ha usato il cellulare della nonna, hanno portato all’arresto di Isaiah Ogboe, 31 enne immigrato irregolare di nazionalità nigeriana. Per frenare la fuga del ragazzo, gli agenti hanno utilizzato dello spray urticante, stessa tecnica usata pochi giorni fa, sempre sul giovane, dai colleghi della Polizia Ferroviaria, aggrediti dopo averlo sorpreso su un treno senza biglietto. Adesso, Ogboe dovrà rispondere alle accuse di violenza sessuale aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e interruzione di pubblico servizio. L’, che lavora per l’azienda di trasporti Svt, era in sosta al capolinea in attesa di poter iniziare una nuova corsa. L’uomo è salito sul ...

