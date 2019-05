Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 15 | 10

romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2019)dailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli punta di nuovo sul condono per completare la pace fiscale il partito guidato da Matteo Salvini è pronto a riproporre all’interno del suo pacchetto fiscale magari anticipando la misura zona il decreto per la cosiddetta Dichiarazione Integrativa speciale già pensata con la manovra Ma poi saltata per la contrarietà del MoVimento 5 Stelle la misura sarebbe riproposta Tale e quale con la possibilità di far emergere fino a €100000 E comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato pagando un forfait del 20% e il ranocchio stringe anche sulla flat Tax e mi proverò di portare la discussione per imprese e famiglie nel prossimo Consiglio dei Ministri aggiunge Salvini è in corso dall’alba un’operazione dei Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze coordinata dalla ...

OfficialASRoma : ”Ai tifosi della Roma, ovunque siano”. “Sono rimasto in silenzio nelle ultime settimane, ma ci sono alcune cose c… - ilfoglio_it : Scappi chi può. Ultime notizie investitor-repellenti. Regole cangianti per i concessionari e grande fiera dei regal… - sole24ore : Borse in rosso, attesa per le elezioni. A Piazza Affari si salva solo la Juve -