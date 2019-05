Tenta di violentare autista donna su bus | preso grazie a una bimba che ha chiamato il 113

Vicenza - Tenta di violentare una donna su bus : bambina chiama il 113 : Vicenza , tenta di violentare una donna su bus: bambina chiama il 113 Un 31enne nigeriano ha cercato di violentare un'autista donna ma è stato messo in fuga dall'intervento di un pensionato. Poi una bambina di 10 anni ha chiama to la polizia che è riuscita a rintracciare e arrestare l'aggressore Parole chiave: ...

Tenta violentare donna su bus - bambina chiama il 113 : Ha Tentato di violentare l'autista donna di un autobus, ma e' stato messo in fuga dall'intervento di un pensionato: poi, l'allarme dato da una bambina di 10 anni, che ha chiamato il 113 con il telefono della nonna, ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare l'aggressore, un nigeriano di 31 anni, irregolare in Italia. Il fatto e' accaduto a Vicenza. Per bloccare l'uomo, Isaiah Ogboe, gli agenti hanno usato lo spray urticante.