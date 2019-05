Sussidi di disoccupazione | maxi truffa all' Inps | 400 denunciati in Campania

Caserta - truffe all'Inps : denunciati quasi 400 "furbetti" del Sussidi o di disoccupazione : La Guardia di finanza ha scoperto centinaia di posizioni lavorative fittizie create da 14 società solo per far percepire l'indennità mensile

I dipendenti rilevano il panificio di Terni fallito con il Sussidio di disoccupazione : salvati produzione e posti di lavoro : I dipendenti licenziati investono la loro indennità di disoccupazione per rilevare l’azienda fallita e riescono a salvare posti di lavoro e produzione. Succede alla TerniPan di Amelia, in Umbria, dove 25 dei 150 dipendenti hanno deciso di utilizzare la loro Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, ndr), per salvare la società e creando una cooperativa. “Siamo stati licenziati e abbiamo ricevuto ...