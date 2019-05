Se Salvini ascolta il Trio no euro più che Tria il default non è lontano

Claudio Fava : "Non andrò a ricordare Falcone nell'aula bunker. Interverrà Salvini - che invece dovrebbe ascoltare" : “Domani non andrò a ricordare Giovanni Falcone nell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti”, Claudio Fava annuncia con queste parole la sua assenza alla commemorazione del magistrato ucciso dalla mafia, insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta, il 23 maggio 1992. Il presidente della Commissione ...

Falcone - Fava : “Non andrò a cerimonia. Salvini deve ascoltare”. La sorella : “I ministri rappresentano Stato” : Il presidente della commissione Antimafia siciliana non andrà alla manifestazione “ufficiale” per ricordare la strage di Capaci. Il motivo? “Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Fossi io la sorella di Giovanni Falcone avrei chiesto a Salvini di venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti”. La sorella del giudice assassinato replica: “I ministri vengono, come sono ...

Guccini : 'Salvini ascolta le mie canzoni? Anche Dante era letto da cani e porci' : Gli ultimi sondaggi raccontano come la Lega continui ad essere di gran lunga il maggiore partito italiano. Non è difficile capire che molto del successo del Carroccio risieda in una figura accentratrice come quella di Matteo Salvini. Un leader che non teme l'esposizione mediatica, ma che anzi la cerca andando a trattare Anche argomenti che non sarebbero di sua competenza. Lo fa attraverso un'aggressiva strategia social, sfruttando i propri ...

Siri - decide Conte : "Prima voglio ascoltarlo" |Salvini : Lega e mafia? Sciacquatevi la bocca |Di Maio : "Caso da risolvere - o mi preoccupo" : "Sul caso Siri sarà il premier Giuseppe Conte a decidere. Il presidente a giorni vedrà il sottosegretario Siri e prenderà una decisione". Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Interpellato sul caso, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha invece tagliato corto: "Si sciacqui la bocca chi parla di mafia e Lega"

Migranti - Di Maio a Salvini : "Non li fermi con una direttiva che nessuno ha mai ascoltato" : Le elezioni europee sono ormai dietro l'angolo e i due vicepremier italiani, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, avversari in Europa, non perdono occasione per lanciarsi frecciatine e attacchi più o meno velati. Il terreno di scontro è ancora una volta la gestione dei flussi migratori, che il Ministro dell'Interno vuole combattere con la chiusura dei porti.Oggi il leader della Lega ha firmato un'altra direttiva per le autorità militari e di ...

Matteo Salvini - l'insulto del ministro "tecnico" Sergio Costa : "Non sa di che parla - e Di Maio mi ascolta" : "Gli attacchi di Matteo Salvini? Ha il diritto di criticare, ma prima dovrebbe studiare". Parola di Sergio Costa, ministro dell'Ambiente "tecnico" ma d'area M5s, che intervistato dal Corriere della Sera rivela come Luigi Di Maio e Danilo Toninelli pendano di fatto dalle sue labbra su un argomento sp