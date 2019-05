MotoGp – Terminate le FP1 del Gp d’Italia | Marquez primo nonostante il raffreddore | Rossi

MotoGp – Terminate le FP4 a Le Mans : Marquez prima cade e poi domina - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Il pilota spagnolo chiude davanti a tutti una sessione condizionata dalla pioggia, solo decimo invece Valentino Rossi Marc Marquez chiude al comando la quarta sessione di prove libere del Gp di Le Mans, il pilota spagnolo piazza il miglior tempo nonostante la caduta di inizio FP4 dovuta alle condizioni della pista. AFP/LaPresse Una leggera pioggia condiziona il programma dei piloti nei primi minuti, a farne le spese è il campione del mondo ...

MotoGp – Fp1 terminate in Francia - Meregalli analizza il lavoro Yamaha : “Vinales ha fatto un bel turno e sul problema di Vale…” : Dalla soddisfazione per il lavoro di Vinales al problema di Valentino Rossi: Maio Meregalli analizza la prima sessione di prove libere del Gp di Francia E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Francia: è Fabio Quartararo, davanti al suo pubblico, a segnare il crono migliore. Il francese del Team Petronas ha chiuso le sue prove davanti a Dovizioso e Petrucci, appena fuori dal ‘podio’ invece Maverick ...

MotoGp – Terminate le prime prove libere del Gp di Francia : Quartararo show a Le Mans - problemi per Rossi[TEMPI] : Fabio Quartararo davanti a tutti al termine delle Fp1 del Gp di Francia: problemi per Valentino Rossi, Dovizioso miglior ducatista La MotoGp non si smentisce mai, lo spettacolo e le sorprese sono sempre assicurate, anche nelle giornate dedicate alle prove libere. Subito una caduta di Jorge Lorenzo ha reso più vive le FP1 del Gp di Francia, ma anche Valentino Rossi ha dovuto fare i conti con un problema alla sua moto che lo costretto a ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Jerez : Marquez mette tutti in fila - Valentino Rossi non si rialza [FOTO] : Il pilota della Honda chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, precedendo la Yamaha di Viñales e la Honda LCR di Crutchlow Marc Marquez chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez, fermando il cronometro sull’1:37.651. Un’ottima prestazione quella dello spagnolo, che precede la Yamaha di Viñales di soli dieci millesimi. Terza posizione per Cal Crutchlow, seguito da un grande Fabio ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Jerez : la Ducati fa la voce grossa - Valentino Rossi resta lontanissimo [FOTO] : Le due Ducati chiudono davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gp di Jerez, Valentino Rossi staccato dalla top ten La Ducati chiude alla grande la prima giornata di prove libere del Gp di Jerez, il team di Borgo Panigale piazza le proprie moto davanti a tutti nelle FP2, con Danilo Petrucci che risulta essere il più veloce con il crono di 1:37.909. Dietro di lui il compagno di squadra Andrea Dovizioso, staccato di soli 97 ...

MotoGp – Terminate le prime libere del Gp di Spagna : Lorenzo sorprendente a Jerez - Valentino Rossi in difficoltà [TEMPI] : Marc Marquez è il più veloce della prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, Lorenzo sorprendente in Spagna: Valentino Rossi in difficoltà E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera, primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp. Davanti al pubblico spagnolo si è concretizzata una speciale doppietta Honda al termine delle Fp1, con Marc Marquez in testa alla classifica dei ...

MotoGp – Terminate le FP4 ad Austin : Marquez fa il vuoto dietro di sè - Valentino Rossi non molla [FOTO] : Il pilota spagnolo senza rivali nella quarta sessione di libere, dietro di lui si piazzano Crutchlow e Valentino Rossi Marc Marquez chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Austin, preparandosi al meglio in vista delle imminenti qualifiche. Il pilota della Honda ferma il crono sul 2:05.478, precedendo la Honda LCR di Crutchlow e la Yamaha di Valentino Rossi, distante comunque due secondi e mezzo da Marquez. Alle ...

MotoGp – Terminate le seconde prove libere ad Austin : Yamaha da sogno in Texas - Vinales davanti a Marquez [TEMPI] : Uno splendido Vinales chiude in vetta la seconda sessione di prove libere del Gp di Austin: ottima performance delle Yamaha, secondo Marquez E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp di Austin: i piloti della MotoGp sono scesi in pista sul circuito del Texas per lavorare sodo sulle moto in vista delle qualifiche di domani. Se nel mattino statunitense è stato Marc Marquez il più veloce, nelle seconde libere del ...