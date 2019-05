MotoGP | GP Italia 2019 | domani le qualifiche Programma | orari e tv

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sabato 1° giugno si disputeranno ledel GP, tappa del Mondiale. Si torna in pista al Mugello, si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di: si preannuncia grande spettacolo con i migliori centauri che si daranno battaglia per strappare la miglior posizione possibile, le prove libere del venerdì ci hanno fornito le prime indicazioni su quali sono i valori in campo ma sarà proprio il time-attack a farci capire chi può puntare al successo sull’impegnativo circuito toscano. Marc Marquez è reduce da due vittorie consecutive e vuole subito mettere le cose in chiaro conquistando la pole position, lo spagnolo ha spesso faticato su questa pista ma ora sembra essere in uno stato di forma eccezionale e cercherà una nuova stoccata in sella alla sua Honda. Andrea Dovizioso, distaccato di otto punti in classifica generale ...

