La MotoGp sbarca al Mugello | la gara su Sky e Tv8

MotoGp - Aruba sbarca nel team Mission Winnow Ducati come Official Partner : Aruba S.p.A. si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 che il 14 aprile ha fatto tappa per il terzo round della stagione al circuito di Austin per il GP of the Americas. Il marchio ...