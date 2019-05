Il caso Ban Huawei a una svolta | la Cina è pronta a bandire le compagnie straniere

Ragusa : quasi 100 chili di marijuana in un casolare abbandonato - due arresti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - quasi 100 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un casolare abbandonato al confine tra i comuni di Vittoria e Acate, in provincia di Ragusa. I militari sono arrivati alla droga seguendo un'auto di grossa cilindrata che, dopo aver imbocca

Il caso Ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi : Mentre TSMC conferma che non interromperà i rapporti con Huawei, Panasonic prende le distanze. E intanto si profilano nuovi guai, legati a presunte operazioni di spionaggio. L'articolo Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi proviene da TuttoAndroid.

caso Huawei - anche la giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale

Pamela Prati - il caso sconfina : Gabriele Parpiglia e Georgette Polizzi ospiti tv in Albania (video) : Tra le varie esperienze lavorative di Mark Caltagirone, promesso sposo di Pamela Prati di cui non si è fatto altro che discutere in televisione nelle ultime settimane, un premio vinto in Albania come miglior imprenditore italiano dell'anno. Tutto falso perché, chi lo avrebbe mai detto, Mark Caltagirone non esiste. Prima dell'intervista a Live - Non è la d'Urso di mercoledì prossimo all'agente della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, che ...

Romina Bandera sul caso Pamela Prati : 'Di certo c'è che sono stata usata' : Da alcuni mesi i media parlano di un fatto personale della showgirl Pamela Prati. Tutto è cominciato quando la famosa soubrette ha annunciato durante le trasmissioni televisive Domenica in e Domenica Live il suo imminente matrimonio con il presunto imprenditore Mark Caltagirone. Succede che quest'ultimo vuole mostrarsi alle telecamere solo il giorno delle sue nozze, sostenendo di avere una esclusiva d'immagine con Verissimo condotto da Silvia ...

caso Siri - Sisto - FI - attacca i giudici in Aula : 'Paese in mano loro'. Applausi dai banchi della Lega : Durante il dibattito nell'Aula della Camera sulla legge per il taglio dei parlamentari, arriva la notizia della revoca in consiglio dei ministri...

caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Il caso Siri oscura il patto con Orban - Salvini (scocciato) raffredda la posizione sul sottosegretario : Matteo Salvini si era preparato la trasferta di oggi in Ungheria con la massima cura. Del resto l’asse con Viktor Orban, il ‘sovranista’ nel Ppe, è più forte che mai: massima condivisione su tutti i temi, dai migranti alla flat tax. Ma dall’Italia la guerriglia elettorale cinquestelle disturba il viaggio del leader della Lega: a metà pomeriggio, mentre Salvini è ancora in conferenza stampa con ...

caso Siri - Banca d'Italia - Autonomie : le divisioni nella maggioranza : Lega e 5 Stelle restano su posizioni contrapposte in merito alla permanenza nel governo del sottosegretario indagato per corruzione. 'Nessuna melina' assicura Giorgetti. Via libera del governo al ...

Cdm - sul tavolo del governo nomine di Bankitalia e caso Siri : ... ma anche finanziarie, e ricadute europee cui la Bce - di cui Bankitalia è parte integrante - guarda con attenzione: i mercati guardano all'Italia come a un'economia sorvegliata speciale dato il suo ...

Il Commissario Montalbano - ‘L’odore della notte’ : il caso ispirato a una storia vera : Nuovo appuntamento con uno dei personaggi più amati della televisione italiana, campione d’ascolti anche con le puntate in replica: Il Commissario Montalbano. Lunedì 29 aprile Rai1 alle 21.20 propone infatti una nuova indagine dell’investigatore nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti con l’episodio dal titolo L’odore della notte. Alla regia troviamo come di consueto Alberto Sironi mentre ...

FINANZA E POLITICA/ Il caso Bankitalia fra 'indipendenza' e 'resistenza' : Si riaccende il confronto fra governo e Banca d'Italia sulle nomine in Direttorio. Una guerra di posizione ancora aperta sui nomi di Signorini e Perrazzelli

Scuola - il caso tiene banco : "100 euro al mese di aumento? Non bastano" : Il governo, nell'intesa del 24 aprile con i sindacati, si è impegnato a reperire le risorse necessarie per far recuperare al...