Gazzetta | Il Napoli punta a chiudere Veretout Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni

Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli : per due aspetti non ci sono le condizioni : Gazzetta – De Laurentiis non vende il Napoli: De Laurentiis non vende il Napoli. La voci e rumors filtrate nelle scorse settimane vengono smentite da un semplice calcolo, nonostante l’ indiscrezione che avrebbe fatto drizzare le orecche agli investitori in giro per il mondo. De Laurentiis non vende il Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato di una cessione del Napoli per concentrarsi sul Bari. Ma, come detto, ci sono alcuni ...

Gazzetta : «Se l’anno prossimo non si vince è difficile che Ancelotti possa continuare a Napoli» : «Non sono venuto qui a pettinar le bambole» disse Carlo Ancelotti alla sua conferenza stampa di presentazione a Dimaro e il tecnico emiliano lo ha confermato per tutta la stagione. Sebbene questo sia un anno di transizione, in cui si è giocato con i calciatori che il Napoli aveva, la prossima stagione sarà quella in cui si dovrà vincere, Ancelotti non transige, come riporta la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis è riuscito a portare la società ...

Calciomercato Napoli - Bennacer nel mirino - Gazzetta : “Fissato il prezzo - Giuntoli pronto a chiudere” : Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. Dopo Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, ad un passo dal trasferimento dall’ Empoli all’ Ombra del Vesuvio, si profila un nuovo affare tra i due club. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di quello che pare il secondo acquisto del club partenopeo per la stagione ...

Gazzetta : Per Bennacer la richiesta è di 10 milioni - il Napoli proverà a chiudere in queste ore : Sulla Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano parla di un concreto interesse del Napoli per Ismael Bennacer, centrocampista centrale 21enne dell’Empoli. Sarebbe un altro affare con il club toscano insieme a quello di Di Lorenzo. La trattativa sarebbe già a buon punto: Giuntoli avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Empoli di non prendere in considerazione altre offerte e di aspettare ancora qualche giorno. Una dimostrazione della forza ...

Gazzetta – Napoli - calciomercato dettato anche dai numeri : due statistiche danno un’idea sugli acquisti : Gazzetta – Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri: Napoli, calciomercato dettato anche dai numeri. Da un lato la scarsa precisione sotto porta, che fa del Napoli la squadra che ha centrato più legni nei massimi 5 campionato europei, da un altro, la qualità che fa degli azzurri la squadra più precisa nei passaggi. Due statistiche che, secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, danno ...

Gazzetta : La quotazione di Almendra sale ma il Napoli non molla : Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli è pronto a volare in Polonia per visionare (e non solo) il diciannovenne Augustin Almendra del Boca Juniors, impegnato con l’Argentina nel Mondiale Under 20. La sua quotazione è aumentata nelle ultime settimane dopo l’interessamento non soltanto da parte del Napoli ma anche di altri club europei come il Porto. Si era partiti da una base di 20 milioni, un mese fa, ma adesso il presidente del ...

Gazzetta : Il Napoli riparte per Lozano. Il PSV ora chiede 40 milioni : Il Napoli torna su Lozano, la Gazzetta dello Sport conferma che dopo il rallentamento dell’operazione a causa di un infortunio dell’attaccante, Giuntoli è tornato a lavorare per chiudere l’accordo. In lui Ancelotti ha intravisto il giocatore che risponde alle sue esigenze tattiche, per la fase offensiva. Gli esami hanno confermato che l’infortunio, per il quale si era temuto la rottura del legamento, non è grave e così ...

Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano! Napoli forte dell’appoggio di Raiola : ADL fissa il budget : Gazzetta – Giuntoli ripiomba su Lozano, Napoli forte dell’appoggio di Raiola Lozano, Napoli forte dell’ appoggio di Raiola torna a trattare per l’ attaccante messicano. Dopo Giovanni Di Lorenzo dall’ Empoli, probabilmente il primo acquisto del club partenopeo, potrebbe arrivare Hirving Lozano, l’ attaccante esterno del Psv per il quale Carlo Ancelotti sembra avere una predilezione. E pensare che la ...

Gazzetta – Di Lorenzo-Napoli - improvvisa accelerata del club azzurro per un timore : il retroscena : Gazzetta – Di Lorenzo-Napoli, improvvisa accelerata del club azzurro per un timore: Di Lorenzo-Napoli apre ufficialmente la stagione acquisti del club partenopeo. L’ esterno destro classe 93 si prepara a trasferirsi da Empoli al capoluogo partenopeo. L’ affare ha subito una forte accelerata nelle ultime ore per un motivo preciso, lo spiega L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ “Nella ...

Gazzetta : “Ancelotti vuole Lozano (50 milioni) ma il Napoli frena” : De Laurentiis lo ha detto chiaro e tondo nell’intervista al Corriere dello Sport: “In attacco abbiamo l’ira di Dio”. E infatti la Gazzetta, nel resoconto del summit di mercato di ieri, scrive che Ancelotti ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per Lozano “un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa. Certo – prosegue la Gazza – l’allenatore capisce che il club non voglia fare il passo piu` lungo della ...

Zeman alla Gazzetta : «Mi aspettavo di più dal Napoli - ma aprire un nuovo ciclo non è facile» : La Gazzetta dello Sport intervista Zdenek Zeman. la prima battuta del mister sul suo futuro è chiara, non ha intenzione di smettere, ma le chiamate ricevute quest’anno non erano buone. Ma lui aspetta. Aspetta di poter rientrare nel giro e trovare la panchina giusta, ma questo campionato non gli è piaciuto. «Sono 8 anni che la lotta scudetto finisce troppo spesso». Zeman boccia l’anno di CR7, in realtà definisce la sua stagione un ...

Calciomercato Napoli : La Gazzetta scrive di 20 milioni per De Paul ma l’Udinese rilancia : La necessità del Napoli è quella di potenziare gli esterni offensivi e le trattative sono parecchie. Ci sono Ilicic e Lozano, naturalmente, ma la Gazzetta scrive che Giuntoli si starebbe muovendo anche per Rodrigo De Paul, il 25enne dell’Udinese che è stato appena convocato dal ct argentino Lionel Scaloni per la Coppa America. Fino ad oggi sono 37 le presenze di De Paul e 9 i gol. Ha rinnovato il contratto lo scorso novembre: scadrà nel ...

Ilicic-Napoli - Gazzetta : “Pronta l’offerta all’Atalanta : sul piatto 15 milioni più uno tra due azzurri già individuati” : Ilicic-Napoli, La Gazzetta dello Sport aggiunge nuovi dettagli alla trattativa Ilicic-Napoli, la trattativa pare ormai ben definita con il giocatore che avrebbe già detto si al club azzurro. Stando a quanto si apprende, per l’ eventuale trasferimento del regista classe 88 all’ ombra del Vesuvio, mancherebbe solo l’ intesa con il club bergamasco. Un’ intesa che l’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, prova ...

Gazzetta : Tutto risolto! Ancelotti resta a Napoli - ma la paura c’è stata : La Gazzetta dello Sport ieri aveva fatto chiarezza sui chiacchiericci che vedevano Ancelotti come possibile allenatore della Juve e sopratTutto sulla presunta telefonata a Gasperini per sondare la sua disponibilità a venire a Napoli. Ha sparato sulla tentazione di De Laurentiis di esonerare l’allenatore Oggi il quotidiano sportivo torna sull’argomento mettendo un punto sulla vicenda. “Il Napoli ha esercitato la clausola che ...