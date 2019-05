Federcanapa | La sentenza non obbliga alla chiusura dei negozi di cannabis

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 31 maggio 2019) L'associazione spiega che la Cassazione ha vietato la vendita dei derivati della marijuana "salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante"

