Etna | svelata la causa del forte terremoto del 26 Dicembre 2018 | tutta colpa della

(Di venerdì 31 maggio 2019) La risalita di magma profondo potrebbe essere ladello sciame sismico che ha accompagnato l’eruzione laterale dell’del 24-27, culminato con ildi magnitudo ML 4.8 che il 26ha interessato la faglia di Fiandaca nel fianco sud-orientale del vulcano. A formulare questa ipotesi è uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irea, Napoli) e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv, Catania e Roma), in collaborazione con il Dipartimento di protezione civile (Dpc, Roma). I risultatiricerca, DInSAR analysis and analytical modelling of Mt.displacements: the Decembervolcano-tectonic crisis, sono stati pubblicati su Geophysical Research Letters. In alto: vista tridimensionale dell’in cui sono ...

