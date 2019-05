Di Maio tradito dalla Lega di Salvini e da Tria | i 5 stelle furiosi non ci stanno

Whirlpool - la Fiom denuncia : “Vogliono vendere lo stabilimento di Napoli. Tradito l’accordo di ottobre - Di Maio intervenga” : Whirlpool vuole vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre abbia firmato un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia e zero esuberi nel 2021. Un’intesa festeggiata dal vicepremier Luigi Di Maio che parlò di un “un cambio di passo per l’Italia” perché dopo la lotta alle delocalizzazioni “sta succedendo qualcosa che va oltre: stiamo riportando lavoro in ...

Gianluigi Paragone : "Consegno le mie dimissioni a Luigi Di Maio - non voglio passare da traditore" : "Dopo il titolo di oggi, siccome non voglio passare da traditore, io consegnerò le mie dimissioni dal Parlamento a Luigi Di Maio: sarà lui a decidere cosa farne". GianLuigi Paragone, in diretta da Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre, annuncia l'intenzione di rimettersi alla volontà del suo leader do

Elezioni europee - Luigi Di Maio si sfoga coi suoi : "Testa bassa - siamo ancora l'ago". Chi ha tradito il M5s : "Ora testa bassa e lavorare, ma restiamo pur sempre l'ago della bilancia". Così Luigi Di Maio, a quanto apprende l'agenzia Adnkronos, si è rivolto ai suoi seguendo i deludenti risultati delle Elezioni europee da Montecitorio. Per il capo politico, il M5s sconta soprattutto "la grande astensione al S

Luigi Di Maio umiliato in diretta : "Mi guardi negli occhi". Il professore che lo disintegra : "Ci hai tradito" : "Mi guardi negli occhi". Il video in cui Alessandro Marescotti, professore e portavoce dell'associazione Peacelink, ha umiliato Luigi Di Maio nel faccia a faccia sull'Ilva di Taranto a suon di numeri certi e promesse (grilline) non mantenute. Uno scontro frontale con la realtà a cui il ministro dell

Luigi Di Maio - rivolta contro il vicepremier grillino : "Sei un traditore". Chi lo massacra : capetto spacciato : Ma perché Luigi Di Maio fa così? Si è diretto con la spavalderia dei fuori di senno a testa in giù dentro vulcano di Taranto. Ha trascinato con sé anche ministre e ministri della sua banda, pronti al sacrificio umano. È come se avesse sfidato il destino in una specie di ordalia: se la scampo da quel

Ilva - Di Maio e ministri M5s contestati : “Ci avete tradito - i voti che avete preso qui non li rivedrete più” : “Sono una ex portavoce del Movimento, ci avete tradito, mi fidavo di voi”, “i voti che avete preso qui non li rivedrete più. Non è una iattura, ma un dato di fatto”. Al tavolo permanente per il Contratto istituzionale di Sviluppo, a Taranto, gli attivisti e i rappresentati delle associazioni, che per anni hanno chiesto la chiusura dell’Ilva e hanno appoggiato il M5s, hanno contestato i ministri pentastellati ...