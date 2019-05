Crescita | Istat corregge al ribasso stime | nel primo trimestre 2019 il pil è cresciuto

Istat - nel 2019 Crescita Pil pari a zero : 10.14 La crescita del Pil acquisita per il 2019 (quella che si otterrebbe se i restanti trimestri dell'anno si chiudessero con una variazione nulla del Prodotto interno lordo) è pari a zero. Lo comunica l'Istat diffondendo i dati relativi al primo trimestre, rivisti al ribasso rispetto alle stime rilasciate il 30 aprile, quando la crescita acquisita risultava pari al +0,1%.

L’Istat taglia le stime di Crescita per l’Italia : nel 2019 il Pil crescerà solo dello 0 - 3% : Quest'anno il Pil crescerà dello 0,3%, in deciso rallentamento rispetto all’anno precedente. Lo comunica l'Istat nel suo report di previsioni economiche per l'Italia. Nonostante sia stato necessario revisionare a ribasso le stime pubblicate lo scorso novembre dall'istituto, ci sarebbero comunque dei miglioramenti, se si considerano le aspettative del +0,1% comunicate a inizio mese dalla Commissione europea.Continua a leggere

Reddito cittadinanza e ‘Dl Crescita’ - l’Istat certifica il flop : spinta limitata a consumi : Dopo l'Ocse, anche l'Istat non porta buone notizia per l'Italia. Per l'anno corrente si prevede un moderato incremento dei consumi delle famiglie e delle Isp sostenuto dall'aumento del monte salari e, in misura limitata, dalle misure sul Reddito di cittadinanza. Lo rende noto l'Istat nel rapporto sulle prospettive per l'economia italiana nel 2019. Per quanto riguarda gli investimenti nel 2019, secondo il rapporto sulle prospettive per l'economia ...

Istat taglia stime di Crescita del Pil : 10.33 "La decelerazione dei ritmi produttivi inciderebbe anche sul mercato del lavoro. Nel 2019 si prevede che l'occupazione rimanga sui livelli dell'anno precedente (+0,1%), mentre si registrerebbe un lieve aumento del tasso di disoccupazione (10,8%)". Sono le "prospettive per l'economia italiana" dell' Istat, che rivede in peggioramento le stime di novembre: allora la disoccupazione era data al 10,2%.Nel 2018, 10,6% Nel 2019 è prevista una ...

Crescita - l’Istat stima il Pil 2019 a +0 - 3%. “L’occupazione rimane stabile - sale la disoccupazione” : Per l’anno in corso l’Istat prevede una Crescita del Pil del +0,3%. Una “forte revisioni” al ribasso – di un punto percentuale – rispetto alla previsione rilasciata a novembre scorso, sottolinea l’Istituto, quando però non era ancora noto il brusco rallentamento dell’economia italiana nel secondo semestre 2018. La stima di Crescita dell’Istat resta superiore a quella inserita dal governo ...

Istat : febbraio in Crescita per fatturato all'industria - deludono ordini : Dopo il dato positivo sulla produzione industriale, segnali di miglioramento dall'economia italiana arrivano oggi con il dato sul fatturato dell'industria di febbraio. Secondo i numeri diffusi oggi dall'Istat i ricavi registrano un nuovo, seppure 'modesto' aumento mensile, +0,3% , ...

DEF - l'Istat giudica verosimile Crescita PIL allo 0 - 2% nonostante incertezze : l'Istat giudica "verosimile" la previsione di crescita del PIL a +0,2% formulata nel DEF , a dispetto di un quadro caratterizzato da notevoli incertezze . Lo ha detto il presidente dell'Istat Gian ...

Istat 2019 - produzione industriale in Italia in Crescita a febbraio - Sky TG24 - : L'istituto certifica come dopo quattro mesi di cali la produzione segna la seconda variazione positiva. In aumento soprattutto i beni di consumo, +3,2%, e strumentali, +1,5%,. In calo invece beni ...

Eurozona : Crescita Pil rimane debole - Ifo-Istat-Kof - : La crescita del Prodotto interno lordo, Pil, della zona euro rimane debole. È quanto emerge dall'Eurozone economic outlook elaborato dall'Ifo, Istat e Kof. "Nell'orizzonte di previsione l'economia ...