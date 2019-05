Caos Procure | il ministro Bonafede attiva gli ispettori

huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) Le vicende che stanno investendo i giudici Palamara e Fava sono all’attenzione deldella Giustizia Alfonsoche, già nei primi giorni di maggio, ha investito l’ispettorato del ministero del compito di svolgere “accertamenti, valutazioni e proposte”. Lo si apprende da fonti di via Arenula.Il Guardasigilli - che, come viene riferito dagli stessi ambienti, è molto preoccupato data la delicatezza della vicenda che coinvolgerebbe anche le nomine del Csm - tiene il massimo riserbo e si riserva di assumere ogni opportuna iniziativa quando il quadro sarà più chiaro, nel pieno rispetto dell’autonomia della magistratura che ha aperto un’inchiesta.Secondo gli atti della procura di Perugia, il pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione, utilizzò il suo collega Stefano Rocco Fava come strumento per ...

