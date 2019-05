Biscotti morbidi ripieni

cosacucino.myblog

(Di venerdì 31 maggio 2019)INGREDIENTI 400 g di farina per dolci autolievitante 180 g di zucchero 2 interi di uova 1 buccia di limone in scorza 180 g di burro qb cucchiai di marmellata Lavorare la farina con il burro e lo zucchero aggiungere le uova la scorza del limone. Lavorare come una frolla formare una palla e mettere in frigo a riposare per 2 ore stendere su carta forno e spalmare di marmellata arrotolare come uno strudel infornare a 180 ° per 12 minuti una volta raffreddato tagliare a trancetti e spolverizzare di zucchero a velo

