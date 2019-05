Anpal | selezioni navigator dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma

Navigator - selezioni “da aprile a luglio”. Anpal cerca sede per maxiconcorso : attesi 100mila candidati per 3mila posti : “Nel giro di un mese e mezzo possiamo fare la selezione dei Navigator e quindi i Navigator possono diventare operativi”. Parola del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ma l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) sta ancora cercando la location dove fare il concorso per le figure che dovranno guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un occupazione. Sono attese 100.000 ...