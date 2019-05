864 casi di morbillo da inizio anno | in Europa 4 | 5 milioni di bimbi non vaccinati

Morbillo : 864 casi in Italia da inizio anno - picco ad Aprile : Pubblicato l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità su Morbillo e rosolia: dall’1 gennaio al 30 Aprile 2019 sono stati 864 i casi di Morbillo segnalati (incidenza 42,9 casi per milione di abitanti), a gennaio sono stati registrati 176 casi, 168 a febbraio, 221 a marzo e 299 ad Aprile. Le segnalazioni provengono da 19 regioni, ma oltre due terzi dei casi si sono verificati in Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia. L’età ...