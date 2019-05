Sylvester Stallone in azione nel trailer del film Rambo V

Cannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky! : Cannes 2019 – Sylvester Stallone durante la presentazione del trailer di Rambo V al Festival del film in Francia, conferma che il leggendario Rocky potrebbe tornare al cinema anche dopo Creed II. Ecco le parole della star di Hollywood! Cannes 2019, Sylvester Stallone a 73 anni torna al cinema nei panni del protagonista in Rambo: Last ... Leggi tuttoCannes 2019 – Sylvester Stallone rivela un possibile ritorno di Rocky!L'articolo ...

Cannes - ovazione per Sylvester Stallone per il nuovo Rambo V : Grande protagonista, ieri, al Festival di Cannes e' stato Sylvester Stallone, 73 anni, che per l'ennesima volta - la quinta - si cala nei panni del veterano del Vietnam nella pellicola "Rambo: Last Blood", in sala il prossimo settembre. Il divo - camicia a scacchi, jeans e stivali di pelle - accompagnato da una delle interpreti del film, la spagnola Paz Vega, in un affollatissimo incontro con il pubblico, con tanto di standing ovation nella sala ...

Cannes - ovazione per Sylvester Stallone : presenta nuovo Rambo V : Grande protagonista, ieri, al Festival di Cannes e' stato Sylvester Stallone, 73 anni, che per l'ennesima volta - la quinta - si cala nei panni del veterano del Vietnam nella pellicola "Rambo: Last Blood", in sala il prossimo settembre. Il divo - camicia a scacchi, jeans e stivali di pelle - accompagnato da una delle interpreti del film, la spagnola Paz Vega, in un affollatissimo incontro con il pubblico, con tanto di standing ovation nella sala ...

Cannes - Sylvester Stallone in cattedra : “Rocky un film ottimista - Rambo era per quelli che tornavano dal Vietnam” : Rocky l’ottimista e Rambo il pessimista. Sylvester Stallone in cattedra a Cannes. Dopo Alain Delon, ecco la masterclass dell’ultimo pomeriggio del festival edizione 2019 per l’interprete di un paio d’icone cinematografiche anni ottanta poi diventate parole d’uso comune nel linguaggio di tutti i giorni. Potenza del cinema. Almeno quello “di una volta”. Il pugile un po’ rimbambito dei bassifondi di Philadelphia che sfiora il titolo dal nulla ...

Sylvester Stallone è a Cannes per presentare "Rambo : Last Blood" - : Fonte foto: fotogrammaSylvester Stallone è a Cannes per presentare "Rambo: Last Blood" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna L'iconico attore americano è alla Kermesse del cinema francese: le foto dal carpet

Rambo torna a Cannes : Sylvester Stallone promuoverà il quinto film : Sylvester Stallone sarà fra i protagonisti al Festival di Cannes per presentare immagini esclusive di Rambo V , il film sulle nuove avventure del Veterano del Vietnam. La presenza della star del ...

Sylvester Stallone alla 72esima edizione del Festival di Cannes : Torna sul grande schermo nel prossimo autunno Sylvester Stallone e lo farà ancora una volta nei panni di John Rambo. Uno dei personaggi più famosi del mondo del cinema negli ultimi decenni, che ha scatenato la passione per milioni di spettatori ed è stato fonte di ispirazione per molti scrittori. Ma intanto in questi prossimi giorni Stallone sarà presente anche al Festival del Cinema di Cannes ad una proiezione speciale al Palais des Festivals, ...

5 curiosità su Sylvester Stallone - l'inteprete di Rocky e Rambo : Sylvester Stallone ha ancora una volta stupito tutti con Creed 2, spin off tratto del celebre Rocky, che ha coinvolto gli spettatori di tutto il mondo a partire dal 1976. Nell'ultimo film, svestiti i panni di pugile, Rocky fa da maestro al figlio di Apollo Creed, morto in combattimento contro Ivan Drago. Qui di seguito troverete cinque curiosità su Sylvester Stallone.