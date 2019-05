Salvini | I politici condannati senza prove | gli spacciatori a piede libero

Sondaggi politici - Pagnoncelli smentisce Renzi : 'Per gli italiani Salvini durerà di più' : Salvini e Renzi condividono il nome di battesimo e poco altro. Tra queste note "comuni" c'è però la capacità di aver raggiunto risultati lusinghieri alla guida del proprio partito. In molti ricorderanno come il Partito Democratico, nella primissima fase della leadership dell'ex Sindaco di Firenze, ebbe una vera e propria impennata che lo portò, alle scorse europee, fino a superare il 40%. Un risultato eccezionale, almeno quanto il 34% della Lega ...

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini non farà la fine di Renzi : Sondaggi politici Ipsos: Salvini non farà la fine di Renzi Il cielo sopra Palazzo Chigi è grigio. A portare nubi cariche di pioggia sono state le elezioni europee che hanno incoronato Matteo Salvini nuovo uomo forte della Penisola. Sondaggi politici Ipsos: gli sconfitti I veri sconfitti sono invece Luigi Di Maio e con lui il premier Giuseppe Conte. Il primo affronterà oggi il giudizio severo dell’assemblea pentastellata il secondo ...

Sondaggi politici Eumetra : Salvini e il rosario - un binomio inscindibile : Sondaggi politici Eumetra: Salvini e il rosario, un binomio inscindibile Lo ha stretto tra le mani durante l’adunata sovranista a Milano. Lo ha baciato ieri salutando la vittoria della Lega alle elezioni europee. Salvini e il rosario pare essere oramai un binomio inscindibile. A detta del leader del Carroccio l’ottimo risultato ottenuto dal partito alle urne di domenica 26 maggio, è dovuto in gran parte a chi c’è ...

Sondaggi politici Demos : la vittoria di Salvini nelle province : Sondaggi politici Demos: la vittoria di Salvini nelle province Le province, più che i grandi centri urbani, hanno portato la Lega ad essere il primo partito in Italia. A sostenerlo è un’analisi del voto europeo condotta da Demos per Repubblica. Le province sono state per Salvini quello che per Trump nel 2016 è stata la Rust Belt, la “cintura di ruggine” formata dai territori ad ovest di New York passando dai giacimenti ...

Cattolici contro Matteo Salvini : “Non nomini Dio per i propri scopi politici” : Una vera e propria rivolta da parte di esponenti del mondo cattolico dopo l'ennesimo utilizzo dei simboli religiosi da parte di Matteo Salvini. Famiglia Cristiana: "Andato in scena l'ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani".Continua a leggere

Sondaggi politici - Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno la fiducia degli italiani : Secondo un Sondaggio politico elaborato da Ixè, Matteo Salvini ha la fiducia del 47% degli italiani, così come il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre il governo di cui fanno parte ha la fiducia del 43% degli intervistati. Per il 57% della popolazione Salvini ha sbagliato a non partecipare alle celebrazioni per la festa della Liberazione.

Tangenti in Brianza : 43 misure cautelari - coinvolti politici e imprenditori | Salvini : "Operazione brillante" : Tra gli arrestati Tatarella e Altitonante, esponenti di Forza Italia. Chiesto l'arresto del deputato azzurro Sozzani. coinvolti esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori: avrebbero pilotato la spartizione e l'aggiudicazione delle gare di appalti pubblici.

Sondaggi politici Ipsos : cala il gradimento per Salvini e Di Maio : Sondaggi politici Ipsos: cala il gradimento per Salvini e Di Maio Nella sua consueta rilevazione del fine settimana per il Corriere della Sera, Ipsos approfondisce l’opinione degli italiani sui due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Sondaggi politici Ipsos: Di Maio peggio di Salvini, perché? Il voto per le Europee è ormai prossimo: Movimento 5 Stelle e Lega hanno da tempo montato l’assetto da campagna elettorale; in questo ...

I politici contro Salvini - spopola #SalviniDimettiti : “Basta selfie e comizi” : I politici contro Matteo Salvini, gli dicono: “basta selfie e comizi” e spopola l’hashtag #SalviniDimettiti. Dopo i recenti e gravi fatti di cronaca accaduti, spopola l’hashtag #SalviniDimettiti tra i politici. Laura Boldrini, ancora una volta chiamata in causa dal Ministro, tramite social, invita il leader del Caroccio, tramite un tweet, a occuparsi di ciò che è successo a Napoli (la piccola Noemi, di soli 4 anni, è ...

Sondaggi politici - scende il gradimento dei leader di governo : in calo Conte - Salvini e Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia le difficoltà del governo, con i suoi esponenti in calo nel gradimento degli italiani. Scendono i consensi sia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che - in misura più marcata - dei suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggi politici europee : manca un mese e comanda Salvini - cresce il M5S - scende il PD : manca esattamente un mese alle elezioni europee. Dopo tante tornate elettorali in cui sono analizzati i voti di amministrative e regionali, si avvicina il momento in cui probabilmente si potranno valutare i responsi che potranno rappresentare proiezioni più attendibili rispetto agli indici di gradimento della politica messa in atto dalle forze che, attualmente, occupano il Parlamento. Non a caso si tratta di un evento atteso in maniera ...

Liliana Segre : "Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? I politici non possono ignorare la storia. Studiatela" : "Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani, ma anche ai militari italiani, morti di stenti, malattie, in un campo di concentramento, pur di non aderire alla Repubblica Sociale". Così la senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista al Corriere della ...

Papa Francesco - la Via Crucis si trasforma in un comizio contro Salvini : "Stop migranti per calcoli politici" : I "campi di raccolta simili a lager"; le "navi a cui viene rifiutato un porto sicuro"; le "lunghe trattative burocratiche". Le meditazioni per la Via Crucis redatte da suor Eugenia Bonetti per le celebrazioni del Venerdì Santo di ieri sera al Colosseo davanti a Papa Francesco sono suonate come un ma