Roma | donna morta alla stazione di Lepanto | incastrata tra binari e banchina Metro A

Una donna è morta incastrata sotto un treno della metro A di Roma : il servizio è sospeso tra San Giovanni e Battistini : Una donna è morta dopo essere rimasta incastrata sotto un treno della metro della linea A di Roma, nella stazione di Lepanto. Secondo il Messaggero, la donna era di nazionalità senegalese e aveva 33 anni ed è morta poco dopo che

Incidente nella metro di Roma : muore donna incastrata fra banchina e rotaie : Incidente alla metro di Roma. Una donna, rimasta incastrata tra la banchina e le rotaia nella stazione Lepanto della linea A della Capitale, è morta. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai poliziotti del commissariato Prati impegnati nelle indagini. Per accertare la dinamica sono state acquisite le telecamere di videosorveglianza all’interno della stazione. Probabile si sia trattato di un Incidente.

Roma - in un video l’aggressione alla donna trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...

Roma - donna ferita in casa : Una donna italiana è stata ferita in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo al 124 di piazza Balsamo Crivelli, a pochi metri dall'appartamento di via Satta assegnato alla famiglia rom . Sul ...

Suor Ivana Calvo di Donnalucata superiora Italia - Malta - Romania : Suor Ivana Calvo di Donnalucata eletta superiora della Provincia Italia, Malta, Romania delle Carmelitane Missionarie di S. Teresa di Gesù Bambino

Roma - donna muore per un tumore : sotto accusa la protesi al seno impiantata 12 anni fa : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno, prodotta...

Roma - donna muore per un tumore : sotto accusa la protesi al seno : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno , prodotta e ...

Roma - donna trovata morta col volto tumefatto : di Silvia Mancinelli E' stata trovata a terra, sotto al Ponte Sisto, con il volto tumefatto. La vittima sarebbe una tunisina di 36 anni regolare in Italia a tempo indeterminato,morta da alcuni giorni ...

Milan - Donnarumma o Romagnoli a rischio : la Champions li salverà? : Senza l'aggancio al quarto posto il percorso di risalita del Milan subirebbe un rallentamento. La vetta che il club vuole raggiungere è quella frequentata dalle grandi società europee: se un tempo era ...