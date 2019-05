Rixi condannato si dimette Salvini | “Tutelato lui e il governo da attacchi”

ilfogliettone

(Di giovedì 30 maggio 2019) Condanna in primo grado di tre anni e cinque mesi per Edoardo, il viceministro della Lega coinvolto nell'inchiesta 'spese pazze' nella regione Liguria. Una sentenza attesa che non coglie di sorpresa il partito di via Bellerio, tanto che non trascorre neanche una mezz'ora e lo stessodiffonde una nota in cui annuncia di aver dato le dimissioni nelle mani di Matteo. Che, a stretto giro di posta, riferisce di averle accettate per "tutelare lui e l'attivita' delda attacchi e polemiche senza senso"."Ringrazio Edoardo, su cui metto la mano sul fuoco, che ha avuto la sensibilita' dirsi - aggiunge il ministro dell'Interno -. Ovviamente non nomino un mezzo sottosegretario in piu'". "E' comprensibile se una certa soddisfazione arrivi dalle opposizioni che arrivi da qualche alleato die' molto piu' particolare come situazione", ha ...

