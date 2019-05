Nomine Procura di Roma | perquisizioni nell’abitazione del pm Luca Palamara

corriere

(Di giovedì 30 maggio 2019) Lenell’ambito delle indagini sulla nomina del nuovotore didopo l’uscita di Giuseppe Pignatone

patrinelli : Corruzione, commissariato il Comune di Legnano. La procura: «Nomine pilotate» - Pablo51656989 : I Magistrati NON fanno politica e le nomine NON hanno risvolti politici. Anche le nomine sono tutte MERITOCRATICHE.… - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: «Questa cretina della Lara... Stasera le faccio lo shampoo». Uno sciampista si aggira per l'#Europa. Prendi #LaGaiaMerav… -