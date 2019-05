TelevideoRai101 : Modenese, allerta rossa per piena fiumi - giornaleprociv : #Maltempo, ancora allerta nel modenese ma piena #Secchia sotto livelli previsti ?? - jennyatrujillog : RT @Corriere: Maltempo, paura nel Modenese: chiusi i ponti sul fiume Secchia -

Rimane l'nel, in Emilia-Romagna, per le piene deima riaprono Ponte alto a Modena e anche Ponte dell'Uccellino,tra Modena e Soliera.Ladel fiume Secchia è passata nella notte con livelli al di sotto delle previsioni. Rimane in vigore l'per criticità idraulica per rischio esondazioni diramato dalla Agenzia regionale di Protezione Civile. Continua il maltempo al Centro Italia aspettando il miglioramento da venerdì sera dove al Nord si prevedono, finalmente,temperature sopra i 30 gradi.(Di giovedì 30 maggio 2019)