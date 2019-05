L’Universiade dei figli d’arte | tanti giovani campioni sulle orme dei genitori

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Un’Universiade piena did’arte quella descritta dal Corriere del Mezzogiorno. In molte discipline si presentanodi papà con palmares da fare invidia. Per quanto riguarda la scherma, in particolare la spada, c’è Valerio, ilo dell’oro olimpico Sandro Cuomo: il 21enne è argento ai Mondiali Under 20 di Plovdiv e vincitore della Coppa del Mondo. Un vero talento, sbocciatopedane del Collana, poi costretto ad allenarsi a Formia dopo la chiusura dell’impianto. Nel fioretto si presenta Erica,a 23enne del ct veneto Andre Cipressa, medaglia d’oro a Los Angeles nel 1984. La ragazza ha vinto la medaglia d’argento nella Coppa del Mondo ad Algeri nel 2018 ed è un’atleta in crescita. E ancora, Giacomo Dell’Agnello,o di Sandro, campione d’Italia nel ‘91 con la Juve Caserta. Ha 25 anni e grande talento: è un’ala-centro di 198 ...

