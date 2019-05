La batosta del M5s non ne intacca il valore Ma al suo interno ci sono personalità ben

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sto partecipando con personale e profondo dispiacere al disastro del Movimento Cinque stelle dopo le recenti Elezioni europee. Premetto che ho 81 anni suonati, non ho mai fatto politica attiva anche se me nesempre interessato e ho pure cercato di dare contributi in denaro (alla fondazione del Pd) e in riflessioni, che pubblico sul Fatto Quotidiano da tre anni a questa parte. Aggiungo, per chiarirci, che da tre anni cerco di parlare (ormai una sessantina i miei post) di una proposta di politica industriale manifatturiera per il nostro Paese: si tratta di una “idea-forte”, come si usa dire nel gergo manageriale, che fatica a passare in un mondo fortemente condizionato da culture basate sui libroni dei dotti, ma molto di meno sulla freschezza delle idee. Non è mio costume chiedere qualcosa in cambio. La fine del Pd, la vergognosa parabola di Matteo Renzi (che io ho ...

pietroraffa : Il voto chiesto da #DiMaio su #Rousseau ('Confermi Di Maio come capo politico del #M5s?') è un modo opportunistico… - marcofurfaro : A sinistra saremo quel saremo, ma il fatto che Di Maio non senta l'esigenza di dimettersi dopo una batosta del gene… - KwisatzHaderac0 : RT @BelpietroTweet: Per superare la batosta, il M5s prende la scorciatoia del voto online sul suo vicepremier. Solo le dimissioni però pote… -