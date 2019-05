Inter | non ancora versati 75 milioni da sponsor asiatici

Ufficiale - Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter : “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre piu’ il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”, è questo il comunicato Ufficiale dell’Inter che nelle prossime ore dovrebbe annunciare l’arrivo in panchina di Antonio Conte. Si conclude così l’esperienza sulla panchina nerazzurra, arrivato ...

Calcio : Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Finisce un connubio durato due stagioni : Luciano Spalletti e l’Inter dividono le loro strade. Quello che ormai era nell’aria da parecchio tempo si concretizza stamane, con un tweet del club nerazzurro che rende nota la decisione. L’allenatore di Certaldo, 60 anni, ha guidato per due volte i nerazzurri al quarto posto in Serie A, mentre non è riuscito a far incidere i suoi uomini in Europa, con l’Inter uscita dalla Champions League e dall’Europa League ...

Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter : L’Internazionale Milano ha comunicato che Luciano Spalletti non è più l’allenatore della prima squadra, che lascia dopo averla condotta alla qualificazione in UEFA Champions League tramite il quarto posto in campionato raggiunto per il secondo anno consecutivo. Spalletti verrà sostituito

Inter - adesso è ufficiale : Luciano Spalletti non è più l’allenatore del club nerazzurro : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’esonero di Luciano Spalletti, che non sarà più l’allenatore dell’Inter adesso è ufficiale, Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha reso noto l’esonero proprio questa mattina, pubblicando sul proprio sito una nota con cui ringrazia il tecnico toscano per il lavoro svolto insieme. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Un comunicato che ...

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Gazzetta : Nell’Inter di Conte non c’è posto per Icardi : Icardi sei fuori! Titola a lettere cubitali la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte sulla panchina neroazzurra significa inevitabilmente la partenza di Mauro. Conte non vuole cominciare la stagione avendo ancora nello spogliatoio il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi Appena arrivato all’Inter, ...

Sea Watch filma migrante che annega e dà l'allarme : a poche miglia nave della Marina italiana non Interviene : Il 23 maggio aereo della ong chiede soccorsi: buco di 52 minuti, poi la risposta della Bettica: "Abbiamo inviato elicottero e constatato l'intervento della motovedetta libica"

Live - Non è la d'Urso - la voce dei filmati shock? E' di Andrea Piovan - Intervista : "La cosa più bella è la voce narrante", "La voce che racconta mi spezza ogni volta", "A me fa sempre ridere immaginare quello che doppia i servizi di #noneladurso in sala di incisione, solo, che fa questa voce da mega dramma", "Voglio conoscere la voce che sta dietro i servizi di Barbara D’Urso che riesce a rendere interessante e avvincente pure un criceto che fa la cacca, lo voglio nella mia vita che mi narra le vicende": sono solo alcuni ...

La discussa Intervista del Tg2 a Salvini : "Il 34% non lo prese neanche il Pci dopo la morte di Berlinguer" : La giornalista dimentica la vittoria di Renzi nel 2014 e l'ex premier sbotta: "A che punto è arrivata la mistificazione..."

The Batman : non solo Pattinson - ecco gli altri probabili Interpreti dei villain - : Niccolò Sandroni Dopo Robert Pattinson come possibile Batman, ecco chi sono gli altri personaggi e interpreti del prossimo film di Matt Reeves In attesa della conferma di Robert Pattinson nel ruolo di Batman, arrivano i primi nomi su chi potrebbe affrontare il Cavaliere Oscuro. Matt Reeves sembra sia interessato ad un film piuttosto affollato. Il suo Batman, che molto probabilmente sarà Robert Pattinson, dovrà affrontare tra i due e ...

Fca-Renault divide i gialloverdi. Lega per l'Intervento pubblico - M5s categorico : "Non se ne parla" : La politica è sempre attenta quando a muoversi sono i giganti dell’industria. Perché a muoversi sono player che con il loro impatto, in termini di produzione di ricchezza e occupazione, hanno la capacità e la forza di dare una spinta al Paese, che a sua volta si compone di altri fattori positivi, come credibilità e affidabilità, da intercettare. Se questi colossi sono tali soprattutto oltre i confini ...

Paura in via XX Settembre : crollano pareti all’Interno B&B - non ci sono feriti : Roma – Paura poco dopo le ore 13 a Roma, in via XX Settembre 4, per il crollo di alcune pareti all’interno di un appartamento adibito a bed & breakfast. Al momento non risultano esserci feriti. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco ci sono i Carabinieri della stazioni Roma Centro e Via Vittorio Veneto. La struttura ricettiva ospitava quattro cittadini americani che non erano presenti nell’appartamento al momento del crollo. A ...

Jimin ha pianto inInterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene : ecco cosa è successo : Forza! <3 The post Jimin ha pianto ininterrottamente durate il concerto dei BTS in Brasile perché non stava bene: ecco cosa è successo appeared first on News Mtv Italia.

Intervista - Bolloré - l'alleanza non si tocca : La Renault è stata l'ultima a prendere provvedimenti a seguito dell'arresto di Carlos Ghosn, dominus assoluto per decenni. Il 13 marzo, però, le modifiche alla composizione del comitato esecutivo del gruppo non lasciano dubbi: il futuro non prevede il ritorno dell'ex leader. La vicenda di Ghosn, peraltro rilasciato dopo un lungo periodo di detenzione, ha modificato i rapporti all'interno dell'alleanza franco-giapponese?Direi di no. ...