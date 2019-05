Inter | arriva Barella | nell’affare anche Radu | ecco quanto incasserà il Cagliari

Inter - Steven Zhang saluta Spalletti : "Sarai sempre il mio allenatore". Ma ora arriva Conte : "Un allenatore, un insegnante, un amico". Su Instagram il presidente Steven Zhang saluta così Luciano Spalletti, con commozione", pochi minuti dopo l'addio ufficiale all'Inter. "Hai sempre dato il massimo, sotto la pioggia o sotto il sole. Questi 2 anni di avventura significano molto per l'Inter e

Inter - Conte pressa la dirigenza : vuole arrivare al ritiro con il lavoro già impostato : Manca solo l'annuncio ufficiale ma ormai c'è la certezza che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea avrebbe firmato ieri sera il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi tre anni, fino a giugno 2022, a 12 milioni di euro a stagione: l'allenatore pugliese, infatti, ieri era già a Milano e avrebbe incontrato anche i vertici del club meneghino. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra ...

Inter-Empoli - Andreazzoli accusa Gagliardini di scarso fair play : arriva la risposta piccata del nerazzurro [FOTO] : Il centrocampista dell’Inter ha rispedito al mittente le accuse di Andreazzoli, che lo aveva accusato di aver lanciato in campo un secondo pallone durante un’azione offensiva dell’Empoli Un gesto brutto, poco sportivo che ha fatto infuriare e non poco Aurelio Andreazzoli. L’Empoli attacca a San Siro, dalla panchina dell’Inter lanciano in campo un secondo pallone per indurre l’arbitro a fermare ...

Inter in Champions League : l'annuncio di Conte potrebbe arrivare mercoledì : L'Inter ha vissuto una delle sue serate pazze ieri contro l'Empoli nell'ultima giornata di campionato. A dieci minuti dal termine, infatti, i nerazzurri erano fuori dalla Champions League. All'81', poi, è arrivato il gol vittoria di Radja Nainggolan, che ha portato il club nuovamente nella massima competizione europea per il secondo anno consecutivo. I toscani, invece, sono retrocessi in Serie B: pur arrivando a pari punti con il Genoa, gli ...

Calciomercato Inter - tutto su Lukaku : 30 milioni più Perisic per arrivare al belga : Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell’Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all’attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze di Conte anche se l’eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l’altro nome suggerito dal prossimo ...

Arrivano conferme da Sky su Conte all'Inter - Milan si avvicina a Sensi del Sassuolo : Ore davvero frenetiche per Milan e Inter. Le due società ancora una volta si giocano tutto in questo finale di stagione. Una delle due Milanesi finirà la stagione con l'accesso alla prossima Champions League, e sappiamo che oltre al grandissimo valore sportivo questo significa molto anche in chiave di bilanci. Una pioggia di milioni pronta a dare fiato alle trombe del mercato estivo. I nerazzurri secondo i rumors sarebbero vicini all'accordo con ...

Ciao Darwin 8 - Il Signor Distruggere : "Tagliato il mio Intervento - Paola Perego ne sarebbe uscita un po' male". Poi - arriva una piccola marcia indietro... : Aggiornamento 16:40Dopo un secondo post su Facebook, con il quale ha rigettato l'accusa di aver utilizzato un linguaggio volgare nei riguardi delle donne, rispondendo ad una serie di dichiarazioni rilasciate dall'entourage di Paola Perego a Fanpage, Il Signor Distruggere, con una storia su Instagram, ha fermato sul nascere le polemiche, dichiarando che ciò che ha detto in trasmissione non fosse riferito direttamente a Paola Perego, ...

Internazionali d’Italia - arriva la multa per Kyrgios dopo le follie : stangata economica ed in punti ATP : Internazionali d’Italia, Nick Kyrgios è stato punito dopo la sceneggiata di ieri contro Ruud che ha portato all’espulsione Internazionali d’Italia, il pomeriggio di follia di Nick Kyrgios non poteva restare impunito e l’ATP ha subito provveduto a sanzionare il tennista che ieri non ha offerto uno spettacolo adeguato al contesto. Le sanzioni, riportate da UbiTennis, sono giunte a seguito dell’espulsione ...

L’Inter e Skriniar ancora insieme - arriva il rinnovo : “Ho rotto con l’agente - ho firmato personalmente” : L’Inter e Skriniar ancora insieme, il difensore ha rinnovato il contratto con i nerazzurri attraverso un accordo fino al 2023. In un comunicato pubblicato sul sito si legge: “insieme. Perché, insieme, siamo più forti. Milan Skriniar e l’Inter hanno gli stessi orizzonti. Ed è per questo che FC Internazionale Milano ha prolungato il contratto del difensore slovacco fino al 30 giugno 2023. Avanti insieme, pronti per le ...

Internazionali d’Italia - oggi non si gioca : arriva la decisione ufficiale : Internazionali d’Italia, la pioggia la sta facendo purtroppo da padrona in quel di Roma: gare slittate al Foro Italico Internazionali d’Italia, la giornata odierna è stata interamente cancellata. Dopo l’ufficialità in merito alla sessione diurna, è arrivata adesso anche la decisione in merito alla sessione serale che è stata anch’essa cancellata. Domani alle ore 10 si ripartirà riprendendo ovviamente dal programma ...

Riviera International Film Festival programma 10 maggio : arriva Josephine De La Baume e i protagonisti del Panel Green : Riviera International Film Festival programma 10 maggio, Josephine DE LA Baume, I protagonisti DEI Panel Green E I REGISTI/INTERPRETI DEI Film INCONTRANO LA STAMPA AL Riviera International Film Festival Domani, venerdì 10 maggio, diversi protagonisti del Riviera International Film Festival (LEGGI QUI IL ...

Arriva il trailer di What If - la serie con Renée Zellweger promette di svelare come un’unica decisione sbagliata possa sconvolgere un’Intera esistenza : A distanza di quasi un mese dal primo teaser, Netflix rilascia finalmente il trailer di What If, una miniserie originale disponibile in streaming dal 24 maggio. La protagonista è Renée Zellweger, di nuovo sulla cresta dell'onda grazie a una biopic su Judy Garland e a una serie dalle atmosfere inquietanti e indecifrabili, la prima dopo più di 18 anni. Il trailer di What If mostra infatti Zellweger nei panni di una misteriosa benefattrice. Al ...

