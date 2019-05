Il nuovo Call of Duty | Modern Warfare è atteso per fine ottobre

Annuncio nuovo Call of Duty imminente - leak svela il titolo ufficiale? : Procedono spediti i lavori sul nuovo Call of Duty, la serie che ormai da oltre quindici anni domina la scena videoludica degli sparatutto in prima persona e che si appresta a tornare in scena anche nel corso di questo 2019. Tanta è la curiosità di scoprire cosa gli addetti ai lavori, i ragazzi di Infinity Ward, hanno in serbo per la propria community, con il focus principale delle attenzioni dei fan che al momento è concentrato esclusivamente ...

Il nuovo Call of Duty Modern Warfare pronto alle polemiche - in arrivo missioni eticamente discutibili? : Mancano orami pochi giorni prima di scoprire cosa il nuovo Call of Duty Modern Warfare abbia in serbo per i fan. A distanza di ormai quasi otto anni dalla release del precedente capitolo, parrebbe arrivato per il brand il momento di proporre quella che senza dubbio è stata nel corso del tempo una delle saghe più amate in assoluto. Infinity Ward ha quindi il compito di ridare lustro all'intera serie, e per farlo parrebbe pronta a non porsi alcun ...

Modern Warfare sarà il nome del nuovo Call of Duty : Sembra che il nome del nuovo ed attesissimo Call of Duty sarà Call of Duty: Modern Warfare. Quest'informazione è stata corroborata da Jason Schreier di Kotaku, oltre che dai colleghi di Eurogamer.net.Precisiamo che non stiamo parlando di Call of Duty 4: Modern Warfare (pubblicato nel 2007) o di Call of Duty: Modern Warfare Remastered (pubblicato nel 2016), ma di un vero e proprio nuovo gioco. Non bisognerebbe stupirsi troppo di questo ritorno, ...

Call of Duty Black Ops 5 : Campagna - nuovo sviluppatore - data di uscita ed altro : Alla fine del 2019 potremo mettere le mani su un nuovo capitolo della serie Call of Duty, che non sarà Black Ops 4, in quanto come da tradizione si alterna ad altre saghe del suddetto franchise. Nonostante non sappiamo ancora molto sul capitolo di quest’anno, Activision ha già iniziato a parlare del Black Ops 5 che arriverà nel 2020. Call of Duty Black Ops 5 free to play? In un recente incontro con gli azionisti, ...

La beta di Call of Duty : Mobile disponibile su Android : si celebra il lancio con un nuovo trailer : Un paio di mesi fa, Activision ha annunciato un nuovo Call of Duty per piattaforme Mobile, Call of Duty: Mobile, che è essenzialmente un porting del gioco in precedenza disponibile solo per il mercato cinese, Call of Duty: Online. Quando il gioco è stato inizialmente annunciato, è stato anche rivelato che avrebbe ricevuto una beta durante l'estate e sembra che quel momento sia finalmente arrivato.Mentre i dettagli su quali paesi fanno parte del ...

La nuova patch di Call of Duty : Black Ops 4 introduce un nuovo specialista e molto altro : Anche se è già stato annunciato un nuovo capitolo della serie per il 2019, Call of Duty: Black Ops 4 continua ad aggiornarsi. La patch 1.17 introduce diverse novità, come nuove mappe, un nuovo specialista e inoltre va migliorare l'esperienza di gioco risolvendo alcuni bug minori.Come riporta Gamingbolt, le novità più interessanti riguardano l'aggiunta di Spectre (nuovo specialista direttamente da Black Ops 3 e il set di mappe multigiocatore ...

Il nuovo Call of Duty confermato da Activision : presto il reveal? : ... grazie soprattutto ad alcuni personaggi famosi che hanno svelato al mondo l'evento a porte chiuse in cui hanno avuto modo di provare con mano il nuovo Call of Duty, sappiamo che il gioco è già ...

Activision svelerà il nuovo Call of Duty entro la fine di giugno : Solitamente durante questo periodo dell'anno Activision annuncia ufficialmente il nuovo capitolo della saga di Call of Duty. Una tradizione che a quanto pare è destinata a continuare anche nel 2019.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo incontro con gli azionisti la compagnia ha infatti confermato che il nuovo titolo sviluppato da Infinity Ward, che secondo le sempre più insistenti voci di corridoio delle ultime settimane sarà Modern ...

Un gruppo di giocatori di football ha provato in anteprima il nuovo Call of Duty : Nell'ultimo periodo hanno cominciato a circolare diversi rumor riguardo al nuovo Call of Duty, e più precisamente riguardo un ipotetico Call of Duty: Modern Warfare 4. Naturalmente il tutto è da prendere con le pinze, tuttavia a gettare altra benzina sul fuoco ci hanno pensato alcune immagini secondo qui un gruppo di giocatori professionisti di football avrebbe provato in anteprima il nuovo titolo della famosa saga di Activision.Come riportano i ...