Il giudice meschino | trama | cast e curiosità del film tv con Luca Zingaretti

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’attore romano, da anni identificato dal pubblico come il commissario Salvo Montalbano, smette i panni del poliziotto immaginario di Vigata per indossare quelli del pubblico ministero Alberto Lenzi, presso la procura di Reggio Calabria, nelIl, in onda su Rai1 giovedì 30 maggio alle 21.25. Il: trailer IlIl magistrato protagonista ha una brutta fama: pigro, indolente, troppo amante delle donne per perdere tempo col lavoro. A sconvolgere la sua vita, un evento terribile: Giorgio Maremmi, collega magistrato e amico carissimo, viene ucciso in un agguato. Per Alberto è un brusco risveglio: si rimbocca le maniche e si getta a capofitto nel lavoro per fare giustizia sul caso dell’amico. Il(Il commissario Montalbano, Perez., Vite strozzate, Sanguepazzo, Mio ...

