ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteonon accelera solo sui temi più leghisti del contratto di. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche sotto forma di cambio di pedine nel, questa volta non per qualche problema giudiziario (come nei casi di Armando Siri e Rixi), ma per una differenza di linea. Un retroscena non smentito del Corriere della Sera è stato sigillato di primo mattino anche dal presidente della commissione Trasporti Alessandro Morelli, parlamentare vicinissimo a: “Ci può essere unper delle ragioni che non sono le attuali elezioni europee ...

LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Governo, ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s: “Non chiedo niente, ma su ambiente e Difesa ci sono problem… - Oxanna2003 : RT @PatriziaRametta: LA FANTASIA QUIRINALIZIA SFORNA UN NOME CHE METTEREBBE TUTTI D'ACCORDO: CASELLATI PREMIER!! NO GRAZIE.. IL LEADER E… - 25O319 : RT @PatriziaRametta: LA FANTASIA QUIRINALIZIA SFORNA UN NOME CHE METTEREBBE TUTTI D'ACCORDO: CASELLATI PREMIER!! NO GRAZIE.. IL LEADER E… -