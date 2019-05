Elsa Fornero attacca la Lega | ' Italiani si preoccupino quando abbassano le tasse a debito'

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta nello stesso video? Cercano marito : non per loro - ma per Costantino della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...

Elsa Fornero attacca Salvini : 'Profonda ignoranza - dovrebbe avere pudore' (VIDEO) : Elsa Fornero è un nome che non richiama certo pensieri positivi all'attuale governo. Sia Lega che Movimento Cinque Stelle erano disposti a fare di tutto per rendere anacronistiche l'arcinota legge sulle pensioni che porta il nome della Professoressa e la cui abolizione è stato, per mesi, il cavallo di battaglia delle due forze governative. L'antipatia o quantomeno la poca stima sembra essere qualcosa di reciproco, considerato che l'ex Ministro ...

DiMartedì - Elsa Fornero attacca Matteo Salvini : "Spregiudicato e ignorante - dovremo sempre opporci" : Le pagelle di Elsa Fornero sul governo? Bocciatissimo Matteo Salvini, bocciato (ma con qualche spiraglio di speranza) il Movimento 5 Stelle. L'ex ministra del Welfare del governo Monti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, pare avere ancora il dente avvelenato con il leader della Lega, che

Elsa Fornero a Di Martedì si scaglia contro Salvini : 'Farebbe bene a stare zitto' (VIDEO) : Quello di Elsa Fornero a Di Martedì è stato un intervento particolarmente polemico nei confronti dell'operato del governo, per i toni assunti nei giorni scorsi: non è mancata una stilettata particolarmente dura nei confronti di Matteo Salvini, dopo le ultime vicende che lo hanno riguardato e che hanno destato non poche polemiche. Dal mitra alla querelle sul 25 aprile. La Fornero contesta i toni del governo e di Salvini Sono giorni in cui i ...

DiMartedì - Elsa Fornero insulta Matteo Salvini e sventola manette : 'Devi stare zitto' : Ancora lei, ancora Elsa Fornero : di lei, in televisione, non ci siamo ancora liberati. L'ultima apparizione a DiMartedì di Giovanni Floris , dove la fu ministra delle Lacrime, l'artefice della ...