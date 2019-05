Ciclone polare o svolta estiva? Come sarà il tempo nel weekend?

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Arriverà il caldo? Anche questola risposta è: no. O almeno non in tutta la penisola. Sono ancora il freddo ed il mali protagonisti, dopo l’ennesima irruzione fredda che a portato altre piogge e un ulteriore calo delle temperature.Fortunatamente all’orizzonte si intravede l’uscita da questo lungo tunnel di male di valori termici sotto media che ha caratterizzato praticamente tutto il mese di Maggio.Si legge sul Ilmeteo.it che mentre nelle regioni meridionali prevale il brutto, al Nord la situazione sarà migliore.Nella giornata di Giovedì 30 l’atmosfera comincerà a fare qualche importante passo in avanti verso un generale miglioramento, con il sole che comincerà a fare breccia attraverso una residua nuvolosità, presente soprattutto al Nordest e sulla Toscana (...) La VERA ...

