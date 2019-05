BioWare ritorna a parlare di Anthem | ma per rimandare l' aggiornamento Cataclysm

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dopo settimane di silenzioha finalmente rotto il silenzio sutornando a rivolgersi alla community del titolo ancora in attesa di notizie sui numerosi contenuti post lancio promessi al lancio.Come riporta Gamesradar, purtropponon ha portato con sé buone notizie, infatti è stato comunicato il rinvio dell'evento, il quale avrebbe dovuto avere luogo questo mese.Il Global Community Manager della società, Jesse Anderson, ha infatti annunciato sul forum EA l'arrivo di una serie di aggiornamenti e fix nell'ottica di preparare il gioco per, ma allo stesso tempo ha anche ammesso che "piuttosto che correre con il lancio di, vogliamo prenderci del tempo e avere del feedback da voi per poter fare degli aggiustamenti in base a quello che ci comunicate".Leggi altro...

