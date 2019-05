Tumori | oncologa del Gemelli e neomamma premiata negli Usa | “Incredibile essere lì”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) La gioia più grande èdiventata mamma da poco più di due mesi, ma la notizia di aver vinto il ‘Merit Award’ della Conquer Cancer Foundation all’Asco (American Society of Clinical Oncology) di Chicago, il più importante congresso al mondo dedicato all’oncologia, l’ha fatta di nuovo piangere. “Sarà incredibilelì con i massimi oncologi al mondo”, racconta all’Adnkronos Salute Alessandra Calegari, 32 anni, ricercatrice in Scienze oncologiche della Fondazione policlinicoIrccs di Roma., sarà all’Asco per ritirare il riconoscimento. “Il premio – aggiunge – è una opportunità incredibile ed è il successo di un gruppo di lavoro dell’Oncologia medica guidato dal professor Tortora. Una bella soddisfazione per la nuova organizzazione frutto del Cancer Center”. Insieme alla ...

