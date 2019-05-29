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Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

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Traffico Roma del 29-05-2019 ore 08:00 (Di mercoledì 29 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IL Traffico E’ GIA INTENSO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA ARDEATINA.E  DA CASAL DEL MARMO A VIA DELLA PISANA IN CARREGGIATA ESTERNA Traffico IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMA CODE DA VIA NOMENTANA A CIA DELLA MOSCHEA RALLENTAMENTI  SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, IN PARTICOLARE  SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A TRATTI FINO A PIAZZA IRNERIO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA  SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, PIU A SUD, SULLA PONTINA Traffico RALLENTATO DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. NORMALIZZAZIONE POI  SULLA LINEA FERROVIARIA  TERMINI CENTROCELLE, CHE E’ STATS ...
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