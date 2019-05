Primavera Sound 2019 | grazie alla diretta streaming sarà come essere a Barcellona

10 artiste da vedere al Primavera Sound 2019 : Il segnale forte di quest’anno sul fronte gender gap, nei festival musicali internazionali, lo ha dato il Primavera Sound. In che modo? Semplicemente mettendo nella line up più del 50% di artiste donne. Non una quota rosa, sia chiaro, ma un risultato ottenuto semplicemente facendo un po’ più di ricerca e qualche sforzo in più per allestire un cartellone con artiste famosissime (Erykah Badu, Miley Cyrus, Solange, Janelle Monàe, Robyn, Liz Phair, ...